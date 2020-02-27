【武漢肺炎．在家煲Netflix】女廢青遇上拳擊　想為自己贏一次

在家中翻閱串流平台片單，早已是這段武漢肺炎疫情間的日常，尤其是留家避疫，一直以來的運動訓練停滯，生活很缺乏衝擊，偶爾都想看看有沒有任何運動上的新資訊或勵志電影故事，給自己的運動生活一點新啟發。 近日在Netflix上點看日本導演武正晴執導的《100円的愛》（日語：百円の恋），單看電影名稱，甚至盡是灰灰暗暗的電影海報和片段中，很難聯想是一齣體育勵志電影。故事大概講述一個32歲的女生，生活頹廢亦一事無成，直至接觸拳擊後令她醒覺到，生命與其奢求活在別人的認同與批判之中，為自己爭勝，才是最踏實的滿足感。 電影內容不太曲折，卻憑女主角安藤櫻與導演的功力，演活一個看似在現實社會中不難遇見的失敗人物，喚起每個人心中為實現理想而豁盡一切「贏自己」的衝動。

大家可有多久未試過完全為滿足自己，傾盡全力地實現一個他人眼中毫無意義，甚至根本不值一提的目標呢？

電影《100円的愛》就是這樣的一個故事，女主角齋藤一子（安藤櫻飾）是一個32歲的「廢青」，不願工作只靠父母照顧維生，不修邊幅又不愛社交，一事無成，甚至連拍拖、戀愛都未試過，每天就是窩在被竇和打機度日。

直至有一日，因為跟剛離婚回娘家的妹妹發生爭拗，母親決意給一子一點錢，直接讓她搬出去住就算。雖然毫無生活與工作技能，但現實環境令一子不得不想辦法照顧自己，最後她到100円店打工維持生計，而且是上無人願意接受的通宵更。每天依然是混混噩噩地在社會的邊緣打滾，不受重視更不會引人注意，就這樣不知為何而活。

《100円的愛》（網上圖片）

生命的轉機，來自她莫名其妙之下接觸到拳擊運動，實實在在的練習，每一拳用力揮汗，彷彿令她感覺到存在的意義，初嚐追逐目標的感覺。同時間她亦遇上了男主角，他是名不經傳的拳手狩野祐二（新井浩文飾），因為年齡問題而退役，靠打散工維生。

兩個失意的人相遇，由憐生愛，並開始互相照顧與扶持，過起同居生活。可是正當生活找到意義之際，挫折亦開始出現，有一晚，一子被同店打工的男同事借醉強姦，更悲哀的是她發現祐二竟然「偷食」，表面是見異思遷，實際上是依然一蹶不振的祐二，接受不到跟對生活有希望的一子一起生活，害怕對方認真的感情，於是選擇逃避，匆匆離開了一子。

女主角齋藤一子（安藤櫻飾）是一個32歲的「廢青」。（網上圖片）

雖然身心受創，一子卻因為拳擊，今次沒有被打回原形，反而自覺32歲的人生依然一事無成，從來沒有為自己做過一件成功的事，人生至此面對生活、愛情、家庭所有事情都只有失敗，於是決心在拳賽的年齡上限之前把握最後機會，將所有心神投入拳擊訓練之上，發洩出生命中所有挫折與不幸，走上擂台打贏對手，更要打贏自己。「我想贏，一次都好！」的信念在腦海中不斷迴旋。

結果卻很日式熱血故事的悲壯，沒有最美好的結局。人生就是這樣，上場比賽，每個人都想贏，不是說想贏就一定可以贏，但是在這個過程之中，義無反顧地傾盡全力，贏回家人的認同，贏回自己的尊嚴。人生的意義，其實跟一子一樣，大家都是一個不認命的反抗者，為一個目標戰鬥至最後一刻，正如法國哲學家卡繆所形容：「反抗者不是因為自由所以要反抗，而是透過反抗，才能帶來真正的自由。」

廢青？就看看誰是最後勝利者吧。