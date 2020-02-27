【單車．世錦賽】李慧詩出擊衛冕爭先賽　資格賽第4名晉級

2020場地單車世界錦標賽昨日已正式展開，既是東京奧運資格積分賽最後一站、亦是東京奧運前場地單車項目最後一項大賽，可說是奧運前哨戰。 為香港隊打頭陣的李慧詩及李海恩今日出擊，展開衛冕兩金之旅，同日亦有繆正賢出戰男子捕捉賽。

「牛下女車神」李慧詩去年在世錦賽，分別在爭先賽及競輪賽封后，連同2013年的500米計時賽世錦賽冠軍在內，成為香港唯一一位獲得超過一件「彩虹戰衣」的車手。



雖然世錦賽事關奧運資格，但因Sarah的佳績，香港在取得女子爭先賽及競輪賽奧運資格上，已沒有懸念，且由於「1+1」的資格制度，即只要獲得爭先賽資格即可同時獲另一席競輪賽資格，反之亦然，相信另一港將李海恩可受惠，與Sarah一同出戰這兩個短途項目。

李慧詩出戰場地單車世界錦標賽。（UCI Track Cycling/twitter）

李慧詩在爭先賽已逾年半未曾落敗。（Getty Images）

儘管無需為奧運資格苦惱，但Sarah仍會極力爭取再奪象徵世界冠軍的「彩虹戰衣」，她今日先戰強項爭先賽，在資格賽（200米行進間計時賽）壓軸登場。踏入奧運年且要衝擊奧運資格，所有車手狀態明顯較早前世界盃更好，絕大多數車手均在資格賽踩入11秒內。



本身是200米亞洲紀錄（10.387秒）保持者的李慧詩，最終踩出10.487秒，位列第4直入1/8決賽；而李海恩則以11.047秒排第31，未能晉級。德國兩名年輕車手分列首兩位，軒絲（Emma Hinze）造出10.361秒高速列第1，費特列芝（Lea Sophie Friedrich）則踩出10.461秒緊隨其後，第3位則是荷蘭的芭拉史賓妮絲（Shanne Braspennincx），以10.478秒，與李慧詩造出相同時間。



排第5至28名的車手，將進入1/16決賽，獲勝者將進入1/8決賽，與Sarah等好手再賽，若晉級至8強再勝出，就可打入明天的獎牌戰。



東京奧運前哨戰 李慧詩爭衛冕 最強對手有誰？

香港已獲得的東京奧運資格一覽：