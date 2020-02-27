【舒娃掛拍】舒拉寶娃六段情　曾跟NBA球星定婚美女球后情歸何處

舒拉寶娃（Maria Sharapova）年紀輕輕已在網球壇闖出名堂，名氣加上美貌，她的裙下之臣自然不少。歷年來她廣為人知的主要有六段情，一代球后最終情歸何處？

1. Maroon 5主音霧水情緣

舒拉寶娃身邊第一個進入公眾眼球的男子，是美國流行樂隊Maroon 5主音Adam Levine。較舒娃年長8年的Adam，在她的18歲生日派對上認識，之後盛傳曾短暫拍拖，但很快便分手。

他倆最為人觸目的，莫過於莫斯科一份名為《The Exile》的報章，宣稱Adam大爆舒娃床史，批評女方在床上「有如一條死魚」，而且完全不會叫床，還稱：「我不能告訴你我有多麼失望，跟很多男人一樣，我以為她是會大聲尖叫的類型。」這件事當時被廣泛流傳，但Adam方面的經理人代表澄清，Adam從未做過這個訪問，一切也是杜撰出來。

舒拉寶娃在18歲生日派對上邂逅美國流行樂隊Maroon 5主音Adam Levine。（網上圖片）

2. 洛迪克似幻似真戀情

Adam之後，視線轉向美國網球手洛迪克（Andy Roddick）身上。2005和2006年美國網球公開賽，二人孖公仔姿態到場。兩人走在一起儼如一對金童玉女，非常合襯，戀情隨即被炒熱。

當時兩人被稱作「Rodapova」，舒娃甚至被發現穿上一件寫上：「love is in the air」的T恤。不過洛迪克及後加以否認：「我們不是拍拖。我已講過100萬次，只是你們拒絕寫出來。」之後他跟超模Brooklyn Decker結婚。

洛迪克與舒拉寶娃：網球界金童玉女（按圖放大）

3. 與電視台監製極速分手

2008年伊人戀上電視台監製Charlie Ebersol。Charlie父親是NBC Sports主席Dick Ebersol，相當具影響力。可是兩人戀情相當短暫，同年已告分手，Charlie隨即搭上樂壇天后Britney Spears。

舒拉寶娃與電視台監製Charlie Ebersol的戀情只維持不足一年。（網上圖片）

4. NBA球星談婚論嫁

前洛杉磯湖人球星華查錫（Sasha Vujacic），應是舒拉寶娃第一個認真交往對象。兩人2009年在洛杉磯認識，當時男方仍是湖人球員。兩人大方公開戀情，舒娃外出比賽不時可看到華查錫身影，熱身時陪在身邊，比賽時在觀眾席大聲打氣，愛得癡纏。

兩人在2010年訂婚，可是正當外界以為他們快將步入教堂之際，2012年傳來二人分手的消息。

舒拉寶娃與「跟得男友」（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

5. 小鮮肉男友偷食細威？

舒拉寶娃前幾段戀情，男友年紀都被她大。2013年，年僅21歲的保加利亞網球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）看到舒娃比賽後驚為天人，隨即展開電郵攻勢追求。

舒拉寶娃曾在自傳中剖白，當時她對迪米杜夫有點迷惑，因為不知道他是否已到法定拍拖年齡。她說得有點誇張，但也說明首次跟年輕4歲的男友拍拖，對她不無壓力。

兩人愛得激烈，曾多次被拍下當眾拖手、親吻，這段熱戀卻以一個最令人意料不及的轉折告一段落：外界盛傳迪米杜夫「偷食」，而且對象竟然是舒娃勁敵莎蓮娜威廉絲！另一版本，是迪米杜夫跟舒娃在一起前，已曾跟細威有一手。無論真相如何，舒娃第二次跟合襯的網球手拍拖，2015年仍是跟迪米杜夫分手收場。

難以理解的疑似偷食細威事件（按圖放大）

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6. 英國富豪男友

舒拉寶娃接連經歷華查錫和迪米杜夫兩段情傷後，騰出三年空窗期。2018年她在比華利山一個畫廊跟英國商人Alexander Gilkes約會。男方是藝術界新一代年青才俊，是藝術品拍賣網上平台Paddle 8創辦人，也是哈里王子（Prince Harry）的舊同學，他的前妻Misha Nonoo正是撮合哈里與妻子Meghan Markle的媒人。

兩人能否白頭到老仍是未知數，不過當舒娃昨天公布退役消息後，Alexander隨即在Instagram上載一張女友在網球場上的照片，並附上一段窩心留言，「獻給我所認識最親切和最專業的人，正是你呀瑪莉亞（舒拉寶娃名字）。期待你發展事業新一頁的一切，祝願你繼續以你的謙遜、力量和專注啟發我們每個人。精彩的第一章在很多無與倫比的歡呼聲中完結，我們期待你在未來日子以同樣的毅力成就一切。」

從行文看來，似乎是懂得欣賞和珍惜舒娃的人，瑪莉亞，祝你幸福。