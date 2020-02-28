【行山抗疫】避得就避！17個周末勢必人潮迫爆的遠足郊遊熱點

過去周末及周日，香港市民為逃避新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，紛紛跑到郊野，令到多個香港山頭及景點人山人海。編輯觀察社交網站上分享的照片以及山友報料，認為以下郊野地方在本周末都勢必多人。如果不喜歡與人潮行山的朋友，不妨避開這些地方。

城門水塘

預計爆滿指數：4星

城門水塘最爆的地方，應該是小巴站等小巴，如果選擇由可風中學行城門道上去，相信可以避開小巴人龍。在行山路上，應該不會太擠擁，因為城門水塘大部分的山路都是寬敞的馬路，而且城門附近山路多，例如往鉛礦坳、針山、九龍水塘、川龍，相信可以分流人潮。不過，白千樹林的景點，難免人山人海。

在城門水塘的小巴站，過去周日假期出現人龍，幾多人是排雪糕？幾多人是排小巴？（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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鶴咀

預計爆滿指數：4星

鶴咀以馬路為主，難度較低，故亦受歡迎。鶴咀的交通與龍脊相似，都要搭9號巴士，所以你要有心理準備，未行山先排長龍。鶴咀勝在一條馬路行到尾，相信就算人多，都不會擠滿整條馬路。不過，行到雷音洞、蟹洞等景點，相信一定要排隊影相。

過去周日的釣魚翁山頂人山人海。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民Albert Au圖片）

釣魚翁

預計爆滿指數：4星

上星期六行過，釣魚翁郊遊徑人流幾密，但未至於排隊上山，但一上到釣魚翁山頂，就是另一番光景，幾十人擠在山頂上，有人野餐，有人拍照。釣魚翁山頂不大，難以容納太多人，就算上到頂都不欲停留太耐。由南脊落山的路，崎嶇，而且有人上山，需要排隊慢慢落。

馬鞍山昂平

預計爆滿指數：4星

昂平本身風景美麗，又有大草原，適合野餐，所以是熱門的郊遊勝地。通常去昂平的人都會沿馬路上山，而在周末假期，這條馬路不但人多，車更多，很多人會駕車上來，之後泊在路旁，再行上昂平。希望往郊外的人盡量使用公共交通工具，避免駕車前往。

過去周日的良田坳，遊人絡繹不絕。（顏銘輝攝）

菠蘿山大峽谷

預計爆滿指數：4星

數屯門最熱門的郊遊勝地，肯定是菠蘿山大峽谷。我上星期行青山，落山時途經菠蘿山大峽谷一帶，馬路上人很多，但未算極之擠擁，但路旁的一些休息位置都坐滿人。

過去周日的大美督船灣淡水湖水壩擠滿遊人。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民Yukwah Chow圖片）

大美督

預計爆滿指數：4星

在過去周日，入大美督的汀角路就因為車太多而塞車，不知今個周末又會否再出現這種情況？下車後，上到船灣淡水湖水壩，不太建議踩單車，因為整條水壩都是散步郊遊的人，踩單車要不斷避人，絕不「過癮」。

鳳凰山

預計爆滿指數：4星

作為大嶼山最高峰，鳳凰山的名氣吸引到不少遊人，通常行山人士會由伯公坳或昂坪上山，兩條路都是山路，較狹窄，說不定要排隊上落。此外，鳳凰山頂面積不大，可容納的人有限。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

大東山

預計爆滿指數：4星

大東山的名氣比鳳凰山有過之而無不及，普通周末假期，都會有很多人去行山，更何況現在是行山熱潮。大東山較好的地方是，人們除了會在山頂，還會到爛頭營一帶逗留，相信可以分散到一點人流。

飛鵝山

預計爆滿指數：4星

通常郊遊人士會從飛鵝山道，沿東脊的石級路登山，在這段樓級路，有可能會出現排隊上落的情況。近年不少人喜歡挑戰難度，行南脊的自殺崖登山，但那條路危險，千萬別要嘗試。飛鵝山頂是發射站，沒有人會長留，下一點有個大的直升機坪，可以容納一定數量的遊人。

黃牛山

預計爆滿指數：4星

黃牛山的路線難度不低，登高的路並非主要路徑，但這座山上有黃牛石城，其中的天窗石更為著名，吸引了不少人慕名前往。有朋友告訴我，過去周日遊人要排長龍去天窗石拍照。落天窗石的一小段路其實幾崎嶇，太多人去的話，不太理想。

在上周末周日，上落魔鬼山需要排隊。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民圖片）

魔鬼山

預計爆滿指數：5星

魔鬼山是油塘的後山，交通方便，如果只上炮台後回程，路程不遠，都是一條合家歡路線，而且魔鬼山的山路可連接藍田及將軍澳，是各地人流匯聚之地。

西高山

預計爆滿指數：5星

港島的西高山素來是觀賞的日落的好地方，離太平山又近，由西環上山的路亦不長，而且漁護署在西高山修建了新的打卡位，理所當然地吸引力強。不過，西高山頂的觀景台其實不大，難以容納太多人，而上西高山的樓級又窄，兩人並肩而行都十分勉強。

犀牛石

預計爆滿指數：5星

犀牛石整條路線不長，可容納遊人數量有限，而且上落只得一條路，山路崎嶇狹窄，行山人士很多時只能「慢駛」及「單線行車」。大部分人都會聚集在犀牛石一帶拍照，但那裏空間亦不多。

過去周日要排隊上龍脊。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民Ricky Mok圖片）

龍脊

預計爆滿指數：5星

一條景色享負盛名的行山徑，難度又不高，怎可能少人。我敢肯定，如果你想星期日去龍脊，未見其龍，先見人龍，在筲箕灣排隊搭9號巴士。龍脊以狹窄的山路為主，人多的話，會是十分擠擁。

過去周日，很多人排隊搭51號巴士上大帽山。（香港公共交通智庫Facebook）

大帽山

預計爆滿指數：5星

大帽山最爆的地方，也是上山的交通，想搭51號巴士上山的，就別要在荃灣鐵路站等車，一是到荃灣西鐵路站總站，或者由上村那邊上車。雖然由荃錦坳往大帽山頂的大帽山道，全是寬敞馬路，但考慮到上周的情況，太多駕駛人士駕車上大帽山頂，相信有大段路會是人車爭路。

過去周日大帽山道的塞車情況嚴重。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民圖片）

星期四的下午，上落千島湖清景台的樓梯都要排隊，星期六日的情況難以想像！（顏銘輝攝）

千島湖清景台

預計爆滿指數：5星

作為香港郊野最受歡迎的景點，是很多人想去的打卡勝地，但我跟你說，除非你早到上午8時去到，否則清景台一定好像爆滿，由入大棠的接駁巴士開始排隊，之後由麥徑上清景台的樓梯再排，到打卡位又再排，而且難以保證你的照片中不會出現其他遊人的身影。

有網民航拍獅子山山頭上的人潮。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民C H Ip Chip圖片）

獅子山

預計爆滿指數：5星

從上周末的照片所見，獅子山的山脊上滿是人，來回山友形成人龍，在脊上緩緩蠕動。獅子山的獅頭位置窄小，不宜過多遊人聚集，而且山脊上某些地方面臨懸崖，人多之間如有推撞，分分鐘出意外。

行山客在獅子山上排隊拍照。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民Siuchi Hui‎圖片）

過去周日的獅子山山脊上堆滿遊人。（Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」網民Siuchi Hui‎圖片）

建議你放入背囊的行山裝備：