【謝絕渣男】舒拉寶娃曾遭伴侶批評不會叫床　男方竟然是他！

關於性愛那些事，人人各有想法。有人愛「點到即止」、有人愛嚎吼宣洩、也有人獨愛寧靜中享受。剛宣布退役的網壇美女舒拉寶娃（Maria Sharapova），2007年曾遭前男友疑似在雜誌訪問中大爆，床上表現猶如「死魚」。 場上喧嘩床上死魚，男士們你能想像吼盡天下網球場的「舒娃」真的如是？

「18歲卜卜脆」，當然那些年的舒拉寶娃也一樣嬌俏，吸引不少狂蜂浪蝶。誰料到在18歲的生日會上，她卻與一名疑似「渣男」墮入愛河。

而且那人竟是Maroon 5主音，Adam Levine。

舒拉寶娃（Maria Sharapova）擊球時發出的高頻率吼叫聲動輒過百分貝，無論對手或是觀眾均覺得相當困擾。（Getty Images）

2007年Maroon 5主音Adam Levine與舒拉寶娃傳上緋聞。（Getty Images）

據指在「舒娃」18歲的生日會上，Adam為俘虜對方芳心，編寫一首歌曲親自演繹。然而其後二人縱使未有正式公布戀情，但謠言已走滿天下。不過雙方為「散拖」居多，未幾就傳來分手消息。惟婊子無情，戲子無義，2007年Adam竟然真的「𡁻完唱」。

舒拉寶娃在18歲生日派對上邂逅美國流行樂隊Maroon 5主音Adam Levine。（網上圖片）

「以為她會是那種喊得很大聲」

莫斯科一份名為《The Exile》的報章中提及，Adam透露二人分手原因是女方不會叫床「如死魚一樣」：「她做愛時從來不發出任何聲音，你都不知道我有多失望。」這名世界知名歌手更強調，「舒娃」場上床上表現落差大，令他失望了：「我真的以為她會是那種喊得很大聲的類型，大多數男孩也這麼想吧！更過分的是，如果我呻吟幾聲她還會生氣，說會『影響她的注意力』。」

舒拉寶娃經典6男友

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能想像舒拉寶娃是「死魚」嗎？（Getty Images）

當年報道一出，震驚全球。有人詫異Adam如此「渣男」、有人看透是男方找藉口分手、更有人笑言不會叫床是恩典。那年舒拉寶娃只有18歲，有網民推測「舒娃」初夜大有可能獻給Adam，然而不懂叫床情有可原，只是帥哥「食女多」，放棄調教可塑性很高的無知少女。

那些年的舒拉寶娃外貌嬌俏，吸引不少狂蜂浪蝶（Getty Images）

當然事件引發全球關注後，Adam隨即找經理人代表澄清，並指從未做過這個訪問，一切也是杜撰出來。最終事件不了了之，二人身邊的伴侶亦「日新月異」，至於舒拉寶娃是「死魚」還是Adam是「渣男」，至今仍是一個謎。

不過，如果「舒娃」做愛時會像擊球時發出的高頻率吼叫，這種過百分貝的叫床未免太......「hardcore」。