【新冠肺炎】環阿聯酋單車賽中招　賽事取消憂酒店變播毒區

環阿聯酋單車賽傳出壞消息，一支意大利車隊兩名成員確診新型肺炎（俗稱武漢肺炎），頓變「地圖炮」。 賽會在餘下兩站之際宣布取消，所有車手須接受新型冠狀病毒測試。三大環賽總冠軍富美在內的車手，全部暫時不能離開。

賽事於周日（23日）展開，已舉行5站。有意大利傳媒在昨晚率先報道，當地專門處理生化、放射性及核事件的警察到達車隊下榻的酒店。接着，意大利車隊Vini Zabú – KTM及荷蘭車隊Jumbo-Visma在Twitter推文指餘下兩站的賽事已取消，其他車隊紛紛跟隊。

有關部門先稱「意大利車手」確診，後改為「意籍車隊職員」，而酒店的冷氣系統有機會成為播毒途徑。（路透社）

#COVID2019 #UAETour Nell'hotel stanno venendo effettuati dei test.

In the hotel the local authorities are testing all the riders and the staff members #Coronavirus pic.twitter.com/3y0YxZGLxg — Vini Zabú - KTM (@ViniZabuKTM) February 27, 2020

阿布扎比體育局在昨晚公布，證實兩名意大利車手接受新型冠狀病毒檢驗，呈陽性反應，惟賽會後來發出通告改稱是「一支車隊的兩名意大利職員」。車手、員及記者已全部留在酒店，有檢驗結果之前不得離開。

車手確診，令環阿聯酋賽立即取消，全體車手更要苦等檢驗結果。（Twitter）

今回賽事有多支主要車隊參加，如哈薩克艾斯坦拿（Astana）、英國Team INEOS等。其中盡攬環法、環意及環西賽的英國車手富美（Chris Froome）在Twitter指全體車手正在等待檢驗結果，未有通知前全部要留在酒店。雖然賽事取消甚為可惜，但公共健康最為重要。富美在去年6月嚴重受傷，幾乎無法繼續車手生涯，康復後於今次賽事正式復出。