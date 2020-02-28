【新冠肺炎】韓國疫情嚴重　劍擊亞錦賽及奧運資格賽或改地方舉行

雖然受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，日本能否如期舉行奧運仍是未如數，但世界各地的運動員仍然馬不停蹄為東京奧運的資格而努力。 香港男子花劍隊在上周鎖定奧運的團體賽及個人賽的4張入場券，史上首次躋身團體賽，但港隊其他劍種仍在努力，而原定4月在韓國舉行的亞洲及大洋洲區奧運資格賽及亞洲錦標賽，亦因疫情的影響，正研究在韓國以外的地方舉行。

原定今年的亞洲劍擊錦標賽由韓國首爾主辦，而在亞錦賽舉行前將舉行亞洲及大洋洲區奧運資格賽，各個未獲資格國家或地區，亦能在各項劍種派出一名劍手爭逐亞洲區最後一張入場券。

資格賽原定在亞錦賽前兩日，於4月15至16日上演，而亞錦賽則緊接由4月17至22日舉行。不過，韓國近日的新冠肺炎疫情漸趨嚴重，全國的確診數字已突破2000宗，亞洲劍聯在周三（26日）就事件發聲明，表示有計劃在韓國以外的地方如期舉行資格賽及亞錦賽。

韓國在今日公布再增256宗確診病例，累積共2022宗。（資料圖片）

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亞洲劍聯表示已要求韓國再度審視國家情況，是否合適舉行賽事，而同時科威特及烏茲別克亦有意接辦賽事。

不過，科威特現時亦有8宗個案，全數由伊朗傳入。雖然烏茲別克未有發現任何個案，但鑑於包括中國﹑香港及韓國等受影響地區，不少前往烏茲別克的航班亦已經取消，所以亞洲劍聯現時仍然未有定案。

原定奧運資格賽及亞錦賽後，4月底同樣在首爾舉行的佩劍大獎賽韓國站，如今亦有大有機會延期或更改地點舉行。

香港男子花劍隊歷史性首度奪得奧運團體賽的資格。（FIE圖片）

奧運資格賽及亞錦賽並非首項受影響的劍擊賽事，原定在2月底於印尼雅加達舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，同樣因擔心疫情的關係而延遲至東京奧運後舉行。

雖然重劍「一姐」江旻憓不需透過資格賽爭逐奧運資格，但亦在亞錦賽對她亦有影響。（資料圖片/葉詩敏攝）

港隊現時已獲得的東京奧運資格（按圖放大）