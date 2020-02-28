【新冠肺炎】意丙球員首確診　本周5場意甲閉門作賽

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，歐洲多國亦開始頻密出現確診個案。其中意大利丙組聯賽，一名球員確診新型冠狀病毒，成為意國首名職員球員受感染個案。 意甲賽會宣布本周5場意甲需要閉門作賽，包括意大利國家打吡祖雲達斯對國際米蘭。

意大利《民族報》（La Nazione）指，一名22歲、未公開身份的意大利丙組球員，確診新型冠狀病毒，他是效力意丙比安尼斯ASD（Pianese）。比安尼斯所在的托斯卡尼區組織發表聲明指：「兩個在托斯卡尼地區的新型冠狀病毒疑似個案，初步測試呈陽性反應，兩人現在都等待醫療機構進一步確認。」ESPN亦指，今次是首宗職業足球員確診的案例。

報道指，這位確診球員早於周日對祖雲達斯U23隊賽前，已因覺得發燒及身體不適而自行到隔離營。醫生其後為他進行病毒測試，及後的檢驗也證實他呈陽性反應。

意大利國家打吡祖雲達斯對國際米蘭向來激烈，寸土不讓火藥味濃。（Getty Images）

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比安尼斯ASD是意大利西部陀斯卡拿地區錫耶納省一個市鎮內的球隊，報道指這位確診球員在醫生為他進行病毒測試前，已因覺得發燒及身體不適而自行到隔離營，及後的檢驗也證實他呈陽性反應。

本周日意大利國家打吡，祖雲達斯安聯球場將不會看到此情此景，因為要閉門作賽，沒有球迷會為主隊在場內打氣。（Getty Images）

有見及此，意甲賽會周四宣布，本周包括祖雲達斯迎戰國際米蘭在內的5場聯賽，將會閉門作賽。意甲上周已有3場比賽在疫情蔓延下要延期，當中包括國際米蘭主場對森多利亞的比賽。祖雲達斯本港時間周日深夜會主場迎戰國際米蘭，今仗除了是矚目的意大利國家打吡，亦是今季爭冠前哨戰。

除了這場意國打吡外，周六烏甸尼斯主場對費倫天拿，以及周日另外3場意甲比賽，包括AC米蘭主場對熱拿亞、帕爾馬迎戰史帕爾及薩斯索羅對布雷西亞，同樣都要閉門作賽。

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