【滑浪風帆】陳晞文殺入決賽爭牌　料偕鄭俊樑出戰東京奧運

「RS:X滑浪風帆世界錦標賽2020」今日續於澳洲南部索倫托上演，香港風帆女將陳晞文在完成4日12場賽事後，總成績名列第10，驚險躋身明日的10人決賽。 港隊在世錦賽後將再商討和作定案，料成績最好的鄭俊樑與陳晞文將代表港隊戰東京奧運。

香港隊以今次賽事成績作東京奧運選手的最後遴選，雅加達亞運銀牌陳晞文完成12場資格賽後，一直領先的陳晞文今日表現雖稍微回落，3場分別以身33、13和24名完成，仍以總排名第10，驚險打入明日10人獎牌戰。另一港將魏瑋恩則以第26名完成資格賽，明日出戰最後名次賽。

表現不俗的陳晞文今日表現雖回落，仍僅僅明日打入決賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

男子組僅得鄭俊樑（Michael）在資格賽突圍而出躋身金組爭牌，其餘兩名小將鄭清然及何允輝落入銀組爭取最佳成績。里約奧運代表Michael在今日出戰爭標的金組最後3場賽事稍回勇，分別排第15、15和19位，總成績微升4位至31位。雖然未能取得獎牌，Michael仍勝出最後遴選。至於銀組的鄭清然及何允輝，分別以銀組總排名第16和27完成今屆世錦賽。

一直在隊內排名領先的鄭俊樑，是金組獨苗，雖未能取得較佳名次，仍贏出隊內選拔。（資料圖片/鄭子峰攝）

現時港隊東京奧運資格一覽（點圖放大）