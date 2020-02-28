【孫楊禁賽8年】孫楊拒絕反禁藥突擊檢查被判有罪　無緣東京奧運

中國奧運金牌泳手孫楊，被指拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，更疑損毀血液樣本瓶。 國際體育仲裁法庭（CAS）今天宣判，裁定孫楊有罪，禁止參賽8年，即時生效，代表孫楊有可能無緣出戰今年夏天的東京奧運。不過，是次並非終局判決，孫楊可向瑞士聯邦法院提上訴。

世界反禁藥組織（WADA）歡迎裁決，指事件涉及孫楊未有完成藥檢程序，未有按照世界反禁藥規則及國際標準而提供檢測樣本。聲明又指WADA細心研究國際泳聯（FINA）紀律小組對事件的原審裁決，認為不少地方的決定有違世界反禁藥規則，才向國際體育仲裁法庭提出上訴。

國際體育仲裁法庭秘書長里比宣布裁決結果。（路透社）

事件於2018年9月4日發生，WADA委託國際藥檢管理機構（IDTM），前往孫楊於杭州的家中突擊藥檢。孫楊質疑登門的藥檢人員未持有有效授權文件，未有提供尿液樣本，藥檢未能完成。

孫楊在去年11月15日到瑞士出席聽證會，堅稱藥檢人員做法違規，如沒有合資格授權，對他拍照等。他又指持當時藥檢的片段，但沒有在聽證會公開，而是在聽證會之後在網上公開。

孫楊去年11月出席國際體育仲裁法庭聽證會，稱手上有藥檢過程的片段，但當時未能公開。（路透社）

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28歲的孫楊為中國游泳隊隊長，為中長途自由泳前列選手，先後在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運奪得共3金2銀1銅，並在世錦賽合共奪得11金2銀3銅。不過，他近年持續受禁藥問題纏繞，源於2014年5月在全國賽的藥檢中驗出禁藥，被罰停賽。

孫楊（Getty Images）

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