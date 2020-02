【孫楊禁賽8年】世界反禁藥組織上訴成功　稱正義得到彰顯

國際體育仲裁法庭今日判世界反禁藥組織勝訴,國際泳聯及中國泳手孫楊敗訴,其中孫楊被重罰停賽8年。世界反禁藥組織發聲明,歡迎裁決,並指國際體育仲裁法庭彰顯正義。

世界反禁藥組織表示,他們認為孫楊拒絕藥檢樣本採集,違反了世界反禁藥規例,所以他們向國際體育仲裁法庭提出上訴。世界反禁藥組織留意到國際體育仲裁法庭今日的判決,對此表示歡迎,十分滿意,認為正義得到彰顯(justice in this case has been rendered)。

孫楊去年11月出席國際體育仲裁法庭的聽證會。(路透社)

對於國際體育仲裁法庭最終裁定世界反禁藥組織勝訴,總幹事尼格利(Olivier Niggli)說:「我們仔細研究了國際泳聯的判決,認為當中一些行為的確違反了守則規定,才決定上訴。今日國際體育仲裁法庭的判決,證明了我們的看法,這是個重要的成果。」

延伸閱讀:

6年前犯禁種下今日惡果 判辭揭可疑舉動招致極刑

世界反禁藥組織總幹事尼格利歡迎裁決。(Getty Images)

事緣2018年9月,孫楊拒絕檢測人員對他採集藥檢樣本,檢測人員的報告稱孫楊暴力抗檢,但孫楊就質疑檢測人員的資格。國際泳聯在2019年1月宣布,這次檢測無效,孫楊沒有違規。然而,外國傳媒披露當時的情況,指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴,到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會,全球直播。最終,國際體育仲裁法庭今日宣布孫楊及國際泳聯敗訴,孫楊被罰停賽8年。