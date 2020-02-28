【孫楊禁賽8年】世界反禁藥組織上訴成功　稱正義得到彰顯

國際體育仲裁法庭今日判世界反禁藥組織勝訴，國際泳聯及中國泳手孫楊敗訴，其中孫楊被重罰停賽8年。世界反禁藥組織發聲明，歡迎裁決，並指國際體育仲裁法庭彰顯正義。

世界反禁藥組織表示，他們認為孫楊拒絕藥檢樣本採集，違反了世界反禁藥規例，所以他們向國際體育仲裁法庭提出上訴。世界反禁藥組織留意到國際體育仲裁法庭今日的判決，對此表示歡迎，十分滿意，認為正義得到彰顯（justice in this case has been rendered）。

孫楊去年11月出席國際體育仲裁法庭的聽證會。（路透社）

對於國際體育仲裁法庭最終裁定世界反禁藥組織勝訴，總幹事尼格利（Olivier Niggli）說：「我們仔細研究了國際泳聯的判決，認為當中一些行為的確違反了守則規定，才決定上訴。今日國際體育仲裁法庭的判決，證明了我們的看法，這是個重要的成果。」

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世界反禁藥組織總幹事尼格利歡迎裁決。（Getty Images）

事緣2018年9月，孫楊拒絕檢測人員對他採集藥檢樣本，檢測人員的報告稱孫楊暴力抗檢，但孫楊就質疑檢測人員的資格。國際泳聯在2019年1月宣布，這次檢測無效，孫楊沒有違規。然而，外國傳媒披露當時的情況，指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴，到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，全球直播。最終，國際體育仲裁法庭今日宣布孫楊及國際泳聯敗訴，孫楊被罰停賽8年。