【歐霸】曼聯抽好籤16強遇寧斯　國米羅馬硬撼西甲雙雄

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歐霸盃16強於本港時間周五（28日）抽籤，英超勁旅曼聯抽得好籤，對手是奧地利的寧斯。

意大利與西班牙球隊則狹路相逢，國際米蘭將面對西甲第五位基達菲；「首都之狼」羅馬則要惡鬥西維爾。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在意大利肆虐，早於抽籤之前，曼聯領隊蘇斯克查已坦言憂慮意大利疫情，不諱言希望避開國際米蘭，最終得償所願，更避開全數4大聯賽球隊，對手為奧地利的寧斯。近期已成為曼聯進攻核心的波基斯費蘭迪斯，於今屆歐霸分組賽曾代表士砵亭與寧斯碰頭，結果以1入球1助攻帶領士砵亭贏波。今次有費蘭迪斯再遇寧斯，相信曼聯有信心再晉一級。

2019/20球季歐霸盃16強抽籤結果出爐，曼聯抽好籤，出線形勢樂觀。（路透社）

奧地利球隊寧斯，32強淘汰荷蘭勁旅PSV燕豪芬晉級。（Getty Images）

國際米蘭與基達菲，以及羅馬與西維爾，會帶來兩回合共4場意大利及西班牙對碰。希臘班霸奧林比亞高斯於周四戲劇性地淘汰阿仙奴後，則會遇上另一英超兵狼隊，後者在同日雖然不敵愛斯賓奴，但兩回合計仍以6：3大炒對手出局。至於謝拉特領軍的格拉斯哥流浪對手是德甲老牌球會利華古遜。 另外，巴素利的對手需從本港時間明晨法蘭克福對薩爾斯堡之中決出，該仗之前因颱風關係而延期。

德國名將夏文（右）為今屆歐霸盃大使，負責16強抽籤。（路透社）

歐霸盃16強抽籤形勢 

巴沙克舒希 VS 哥本哈根

奧林比亞高斯 VS 狼隊

格拉斯哥流浪 VS 利華古遜

禾夫斯堡 VS 薩克達

國際米蘭 VS 基達菲

西維爾 VS 羅馬

薩爾斯堡/法蘭克福 VS 巴素利

寧斯 VS 曼聯

16強首回合於3月12日上演，次回合在19日進行。至於8強至4強抽籤於3月20日舉行。 

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