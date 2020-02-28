【新冠肺炎】康文署3月3日重開部份場地　採特別措施限人數

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，康樂及文化事務署早前關閉轄下設施，今日（2月28日）宣布會在3月3日（周二）開始重開部份運動場地。

康文署今日（2月28日）晚上宣布，3月3日開始重新開放部份戶外康樂場地，包括網球場、草地滾球場、運動場跑道、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。



不過，重開場地的同時，康文署亦會採取特別措施，減低感染風險，包括在運動場跑動只容許進行緩步跑、限制球場逗留人數、運動場緩步跑人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，而戶外草地滾球場及高爾夫球發球練習場，則會以隔球道方式開放。同時，所有更衣室、沖身設施及觀眾席將會暫停開放。

雖然康文署重開運動場跑道，但會作特別措施，限制只作緩步跑、亦會限制緩步跑人數，更衣室等設施暫停開放。（康文署官網）

康文署公告指，康體通網上預訂服務會由3月2日起，讓市民預訂3日內可供預訂的設施，而大部分戶外康樂場地的訂場櫃位，則會於3月2日恢復運作。至於退票及退款安排，將於稍後公布。原來已開放的免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場，會維持服務。