【新冠肺炎】英超倘腰斬如何處理？　英媒：利物浦或失冠軍

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，在歐洲不斷擴散下，多項大型體育賽事受影響，如意甲需延期或閉門作賽。 英國亦不斷有新增確診個案下，英超亦有機會遭波及。有英國傳媒指，英超倘腰斬，利物浦或失去本應手到拿來的聯賽冠軍。

英國《Daily Telegraph》指出，若英超因疫情而遭政府下令腰斬、而球季餘下賽事無法進行的話，賽例本身並無明文會如何處理這種情況。換言之，倘賽事取消，利物浦即使在榜首遙遙領先，亦未必可獲球會史上首個英超冠軍、亦是苦候30年的頂級聯賽冠軍。但對榜尾球隊來說就不一樣，若然賽事腰斬，正在降班區的3支球隊亦未必需要降班。

利物浦只要在英超再贏4場，就肯定能提早鎖定英超冠軍；到底最終紅軍封王快，還是病毒擴散快？（Getty Images）

現在說英超會腰斬，或許仍言之尚早，亦是絕大多數球迷不願見到的事；而英超賽會雖無明文規定如何處理腰斬的賽季，但若取消冠軍，必定惹來極大反彈，相信會另有方案處理。



反而，早前盛傳紅軍計劃在英超球季結束後一日——即5月18日，舉行預期中的英超冠軍巡遊盛典，但疫情之下又能否順利舉辦萬人空巷的巡遊？或許更教紅軍頭痛。

英超第28輪賽程（按圖放大）