【足球趣聞】龍門最慘痛經歷莫過於此！　法乙龍門自己掟波入網

對於一個門將而言，最黑暗的時刻莫過於此！他們的工作是守護球門，但格勒諾布爾門將馬保迪就親手將皮球送進自己把守的網窩。

當地時間昨晚（2月28日）的法乙的比賽，卡昂主場對格勒諾布爾，主隊在17分鐘先由謝斯比爾射入12碼領先1：0。一分鐘後，相信卡昂也想不到，收到一份來自格勒諾布爾門將馬保雷（Brice Maubleu）的大禮。

▼事發經過逐格睇▼

事發片段：

當時卡昂進攻無果，馬保雷接住皮球，當他想馬上拋波到另一邊打快攻的時候，失誤出現了！皮球脫手，滾向相反方向，朝球門而去。

馬保雷「見勢色唔對」，球就快越過白界，飛身救波。此時他「唔知諗乜」，明明皮球去勢緩慢，他已趕到，可以急急撥走皮球，卻突然想按停皮球，結果自己滑過白界之際，腰部把皮球也擦過白界。

儘管他盡人事，將滾進白界線的皮球撲出來，但入球有效，馬保雷擺了個相當「肉酸」的烏龍球，令到球隊落後到0：2，最終就此敗陣。

馬保迪賽後講到這次擺烏龍的心情。（grenoblefoot.info網站圖片）

30歲的馬保雷賽後說：「人生總會有一些黑暗的時刻，這就是其中一次。對於那個烏龍球，其實我想趕快開波，拋給中堅蒙比利斯，但突然見到他沒有望住我，所以我改善主意。這個時候，皮球就從手上丟下來，就像文丹達一兩年前都試過。」

「門將這個位置，一旦犯錯就很容易被聚焦，有很大風險的。之後我調整心情，盡快集中到比賽之上，作出一些撲救。」

▼同場加映：文丹達類似失誤▼