【新冠肺炎】武漢卓爾9日內再添新援　前曼城青訓無懼疫情加盟

又一名球員無懼新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，加盟武漢卓爾，正是來自法甲艾米恩斯的中場真納荷利（Eddy Gnahoré）。他將以借將身份效力武漢卓爾至今年年底，成為近期內第2名加盟武漢卓爾的外援球員。

雖然武漢的新冠肺炎疫情未止，不過武漢卓爾依然繼續其擴軍大計，繼上周羅致西維爾的中堅卡列高（Daniel Carrico）後，不足10日，會方再度「出手」，與法甲球會艾米恩斯（Amiens SC）達成協議，借入現年26歲的法國中場真納荷利。艾米恩斯今日（29日）透過官方網站公布真納荷利將外借武漢卓爾，直至今年底中超賽季完結。

武漢卓爾宣布真納荷利正式來投。（影片截圖）

艾米恩斯官方Twitter確認真納荷利將外借至今年年底。（Twitter截圖）

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來自法國的真納荷利，青年軍階段曾在曼城受訓，及後轉投伯明翰，展開職業生涯，但未曾為一隊出戰，離隊後在意乙表現出色，獲拿玻里垂青，可惜他始終未能在意甲登場，不斷被球會外借，最終轉投巴勒莫，在2017/18球季成為正選。可是，真納荷利效力巴勒莫一季後再被外借，返回法國發展加盟艾米恩斯，上個球季於法甲上陣34次，攻入4球。如今，真納荷利逃不過再被外借的命運，以借將身份轉戰中超。

真納荷利逃不過再被外借的命運，以借將身份轉投武漢卓爾。（Twitter截圖）