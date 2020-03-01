【01球評】五大因素導致利物浦英超首敗　弱點盡露輸得正是時候

利物浦英超聯賽今季27場、跨季422日不敗告終，而且還是0：3大敗在聯賽榜排第19位的屈福特手上。不禁令人問一句，為什麼？

事實上，紅軍英超首敗絕對不是偶然，最少有以下五大原因。

1. 最大優勢變最大弱點

利物浦的高速逼搶，往往令對手透不過氣，不能踢出自己節奏，然後露出破綻，讓紅軍有機可乘。可是他們將防線推得相當前，一旦三個中場球員未能有效掃蕩和補位，便會相當危險。

由歐聯16強首回合0：1不敵馬德里體育會，上場聯賽苦戰韋斯咸，到今仗大敗予屈福特，三支球隊均以高速逼搶「以其人之道還治其人之身」，配合硬朗踢法，逼得紅軍防線曝露大量漏洞。韋斯咸前線球員把握不到機會，但同樣急於搶分護級屈福特全隊球員沒有放過。

左翼迪路菲奧受傷前，與阿歷山大阿洛特首三次正面交鋒均如入無人之境，只是射門未能命中。下半場右翼沙亞6分鐘內連入兩球，高普換出韋拿杜姆以拉蘭拿放手一搏，可惜不能收窄差距，阿歷山大阿洛特一次後場誤傳，導致球隊不久再失一球，亦無力回天。



利物浦以0:3不敵屈福特，吞下本季首敗。(路透社)

2. 軒達臣與米拿的重要性

利物浦最大優勢之所以變成弱點，全因中場不再滴水不漏。理論上法賓奴是隊中唯一正宗防中，但此子自傷癒復出至今，始終未回復最佳狀態。隊長佐敦軒達臣無論是否踢六號位，也會挺身而出堵塞中場漏洞，作出修正，必要時推動球隊上前、送上助攻。在陣時未必最搶眼，他一缺陣即可看到分別多大。

除軒達臣的超強守備範圍之外，更重要的是紅軍今仗失去那份永不言敗的意志和集中力。副隊長占士米拿早前已受傷、軒達臣也在對馬體會一仗傷出，上場對韋斯咸一度落後1：2，全靠對手門將「送禮」才幸運全取3分。沒有正副隊長兩大「黑面神」坐鎮罵醒隊友，連雲迪積克也踢得患得患失，全隊只有門將艾利臣一人踢出水準，否則比數不止0：3。

軒達臣和米拿絕對不是全球最具天份球星，但失去他們的時候，終於深深

感受兩人對球隊有多重要。



利物浦以0:3不敵屈福特，吞下本季首敗。(路透社)

3. 洛夫雲一出 連雲迪積克也失暈？

正選中堅祖高美斯有點狀況，利物浦為保險計將他收起。麥迪比與洛夫蘭二揀一，高普選擇後者。平心而論，洛夫蘭今仗發揮正常，問題是他跟祖高美斯相比，速度慢太多，並因此連累防線險象環生。

洛夫蘭亦正由於速度慢，不時要用「超技術」犯規阻擋對手，甚至數次在禁區內從後熊抱對手，沒有輸十二碼已是幸運。

值得一提的是，後防一夫當關的雲迪積克今場患得患失。利物浦所失第一球，正是因為雲迪積克沒有緊盯對手，讓迪尼在貼近底線仍能傳中讓沙亞後上射入。最大問題一定是他個人不夠集中，可是洛夫雲對上一次聯賽上陣已是去年12月初的事，默契方面會否有影響？還是兼任隊長令他分心？賽後雲迪積克一臉失落，表示「輸0：3我們一定有很多問題」，但揚言必定想辦法盡早解決。



利物浦以0:3不敵屈福特，吞下本季首敗。(路透社)

4. 英超今季首次無入球

連同1：1賽和曼聯一戰，利物浦今季首27輪英超賽事全部有入球，走勢在今場告終。屈福特的防線部署非常成功，與馬體會類似，屈福特今場防線密不透風，只要利物浦進攻，全隊11人均必定全軍回後場退守。

屈福特球員均盡力貼身防守，利物浦球員連轉身也困難，威力強大的三叉戟沙拿、文尼和法明奴甚少起腳機會，紅軍全場只有7次射門，中框更可憐地得1次，足見屈福特防守紀律如何出色，幾乎完全凍結三叉戟。不止如此，他們更聰明地針對幫手回防的前線球員逼搶，逼得沙拿一次、文迪兩次在後場危險地帶失球。

不過最後能全取3分，不得不稱讚屈福特球員的把握能力。即使第一個入球主要是雲迪積克犯錯造成，第二球沙亞以速度「爆贏」利物浦眾守將，然後面對單刀艾利臣冷靜挑射入網，第三球輪到阿歷山大阿諾特犯錯，也要迪尼窄角度第一時間趟大位，才能收服艾利臣。



利物浦以0:3不敵屈福特，吞下本季首敗。(路透社)

5. 不敗包袱日見沉重

利物浦今季在英超表現一枝獨秀，即使全隊上下均強調「下一場比賽才最重要」，隨時間推移，傳媒不斷吹捧他們可打破多項紀錄，甚至繼阿仙奴後成為另一支全季不敗之師。

表面上，一切工作照舊；事實卻是不想落敗的無形心理壓力愈來愈大，令利物浦球員在場上踢法不自覺變得相對保守，不及季初進取。面對前列球隊還好，每當面對「泊大巴」的下游球隊，這種先求穩守的踢法，未必能佔上風。踏入2020年，他們面對韋斯咸（兩次）、諾域治、甚至是修咸頓的上半場，均曾陷入苦戰。

正如高普多次強調，利物浦不可能永不落敗，歐聯16強首回合落後0：1、聯賽領前22分的當下輸波，可能來得正是時候。之前靠軒達臣踢出生涯最佳狀態支撐球隊，現在正好趁機檢討問題、重拾鬥志。

利物浦始終從未贏過英超冠軍，球員欠缺經驗下必定有機會犯錯，輸掉一場比賽後，追求不敗的壓力消失，說不定可以令他們回到初心，做好自己。當然，一切要靠高普如何及時調節球隊的功力。

