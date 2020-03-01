【英聯賽盃】曼城獲看好可輕鬆三連霸　哥迪奧拿指維拉有力爆冷

如果曼城可在香港時間周一凌晨上演的英聯賽盃決賽擊敗阿士東維拉，「藍月亮」領隊哥迪奧拿就可以捧起其執教生涯第29座獎盃。 曼城今季英超兩戰維拉都大比數勝出，自然被看高一籌。不過，哥帥表示不會輕敵，更指今仗可能是場硬仗。

曼城今季於英超兩循環對維拉，分別以3：0、6：1大炒對手，再加上維拉現時要為護級而戰，故今仗會師溫布萊，近年於英超稱雄的「藍月亮」自然被看好。曼城過去兩屆聯賽盃都奪得冠軍，哥迪奧拿堅持今場只是爭取三連霸，不會想贏多少。

哥迪奧拿指不應想像會贏多少球。（Getty Images）

維拉今季英超兩場對曼城都大敗而回。（Getty Images）

曼城上季足總盃決賽6：0大炒屈福特，但哥迪奧拿指全隊上下沒有想過會這樣大勝捧盃，只是很高興可以捧起足總盃為球季劃上完美句號：「我們那時很興奮，在世上最艱辛的聯賽捧起獎盃，以1分力壓利物浦，那時我只是想無論對手是誰都可以贏波。」

今戰對維拉可以贏多少球？哥帥就樣說：「在決賽想會贏對手多少球，這是對敵人的不敬。我從不會想像決賽的比數，只是做足準備去爭勝罷了。」

曼城6：1大炒維拉一戰，阿古路大演帽子戲法。（Getty Images）

「對不起，聯賽盃！」

哥帥自言每次捧盃都會覺得要贏愈來愈難，今戰對維拉亦不例外：「維拉有足一星期去準備，我們剛剛鬥完皇馬，那場波令大家都精神透支了。我知道我們未來數日會為此而煩惱，不只因為比賽，還有之前準備這場比賽的時間，比賽過後腎上腺素有所下降，緊繃的神經放鬆了亦很正常。」

雖然聯賽盃決戰仍未開波，但哥帥已就球隊在盃賽中的表現感到驕傲，但承認贏了亦不會掩蓋對今季英超的失望：「Come on，我當然更想得到英超冠軍了。英超和聯賽盃是不同的。對不起，聯賽盃，但級數上是不一樣的！只是目前情況（能捧聯賽盃）也是好的。」

利物浦香港時間周日慘吞屈福特3蛋，今季聯賽首逢敗仗，但多打一場之下仍領先曼城22分，外界一致認為聯賽錦標非利物浦莫屬。