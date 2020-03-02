【單車．世錦賽】李慧詩競輪賽梗頸四　一面銅牌完賽

李慧詩出戰場地單車世界錦標賽女子競輪賽，一路強勢闖入決賽，惟最終未能贏得獎牌，以一面爭先賽銅牌完成今屆賽事。

女子競輪賽第二圈共有3組，每組首4名、共12位車手出線。李慧詩在第3組出賽，同組對手有加拿大的米舒爾（Mitchell Kelsey）、法國的古露絲（Gros Mathilde）等等。Sarah排第3位出發，車手在餘3圈時開始加速搶位，李慧詩在餘1圈半時發力爆上領先位置，最終亦以小組首名打入之後的半決賽。

李慧詩在競輪賽次圈小組首名晉級。（UCI）

半決賽共有兩個小組，每組有6位車手，前3名可進入獎牌戰，其餘車手則需參加排名賽。李慧詩在第2組出賽，與奪得爭先賽金牌的軒絲（Emma Hinze）再次正面交鋒，Sarah終屈居軒絲之後以次名衝線，與這名德國好手一同進入獎牌戰，另一晉級車手為新西蘭的安祖絲（Ellesse Andrews）。



另一組進入獎牌戰的則為韓國的李惠貞、德國的團體競速冠軍成員費德列芝（Lea Sophie Friedrich）及澳洲好手莫頓（Stephanie Morton）。進入獎牌戰，軒絲再奪一金成為爭先及競輪雙料冠軍、李惠貞獲銀牌，莫頓則奪得一銅。李慧詩則以第4名衝線，以一面爭先賽銅牌完成今屆賽事，但同時亦以排名獲得另外一席競輪賽及一席爭先賽資格，共獲兩席競輪賽及兩席爭先賽資格。

另外，出戰男子麥迪遜賽的張敬樂及梁峻榮，本來負起爭奪奧運資格的任務，惟他們在首個衝分圈衝得2分後，未能完成賽事，奧運積分排名亦遭「爬頭」，失去參加東京奧運的機會。