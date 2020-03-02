【舒娃掛拍】舒拉寶娃不需要朋友　為事業犧牲靚樣背後催淚理由

舒拉寶娃（Maria Sharapova）終於頭也不回離開網球。曾經，那顆小黃球就是她生命的全部，沒有之一。 小妮子對網球的執着，不，應該說是對勝利的執着，令她曾揚言「我在網球圈內沒有朋友」。她的倔強與堅持，背後埋藏一段慘痛回憶。

舒拉寶娃說，她對網球的最初印象，是4歲的時候看着爸爸練習，那時候一家剛遷往索契不久，希望避開切爾諾貝爾幅射影響。她隨即開始學打網球，獲資深教練大讚有天份，6歲的時候，到名將娜華蒂露娃在莫斯科的網球教室學習，獲推薦到著名教練Nick Bollettieri位於美國佛羅里達州享負盛名的IMG Academy。

Nick Bollettieri在那裏曾教出阿加斯（Andre Agassi）、莎莉絲（Monica Seles）、古利亞（Jim Courier）等世界排名第一名將，舒娃父母自然希望盡力帶女兒到那裏發揮所長，然而他們有一個最大問題：錢。

即使獲得獎學金不用交學費，父親尤理（Yuri Sharapova）只有相當於700美元儲蓄，為女兒前途，不惜四出借錢買機票。可是媽媽伊蓮娜（Yelena Sharapova）未能取得簽證。為學網球，一家三口被逼分隔兩地，值得嗎？小小年紀的她未必知道，父母代她作出決定：父女二人先到美國，伊蓮娜留守俄羅斯。

舒拉寶娃退役一刻，再次感謝父母的犧牲，助她發展網球事業。（Getty Images）

舒拉寶娃在Instagram公布退役消息，並上載小時候拿起球拍照片。（Instagram@Maria Sharapova）

「我要擊敗他們所有人」

人在異鄉，沒有媽媽在身邊，跟爸爸一句英語也不懂，回憶只有苦澀。「那時我非常寂寞」，多年後回想，舒拉寶娃依然痛楚。她自小與父母親厚，7歲那年被逼與媽媽生離，刺得她十分痛，深刻得令她變成一隻長滿刺的刺蝟。

網球學校內有不少極富天份的女孩，例如較她大兩年的恩高域（Jelena Jankovic）、細幾個月的歌露雲（Tatiana Golovin），Nick Bollettieri對這個來自俄羅斯的小女徒印象深刻：「當她12、13歲時，Maria（舒拉寶娃）令她們怕得要死，以她的比賽方式和強悍個性嚇怕她們。」

舒娃曾形容，網球學校內全是「被寵壞的小渾蛋」（spoiled brats）。對一個只有7歲兼言語不通、跟爸爸相依為命住在月租250美元小單位的女孩而言，每天面對一班不知民間疾苦的富家千金和少爺，當然滿心看不順眼。「我絕對覺得自己是異類，有一個不同的任務：我渴望擊敗他們所有人。那不是因為我看不起他們，或是他們看不起我，這只是一個從未說出來的共識。」

小時候的舒拉寶娃與教練Nick Bollettieri。（網上圖片）

超越年齡的成熟

「更衣室是我最討厭逗留的地方」，舒拉寶娃不愛廢話，跟夥伴相處、傾談可免則免，「我的工作在球場進行，我參加比賽。我去做自己需要做的事，寧願生活遠離球場，而不是整日在談論網球。」Nick Bollettieri說她自小已是這樣子，「訓練一完成她就會立即離開。她不喜歡到處逛，也不會跟其他球員一起去玩，一切只有工作。」

她絕對不是個孤僻的怪胎，只是早已看透這個運動本質：反正這班人日後很大機會成為對手，不如索性不要浪費時間做朋友。因為比起識朋友，她有更重要的事情要做：她必須成功，成為世界第一球手，讓父母過好日子，這樣才不枉兩人為她所作犧牲。

舒拉寶娃與父親尤里。（網上圖片）

一等孝順女

她說過，雖然積蓄不多，但當年在俄羅斯一家人生活不錯，「他們可以有一份不錯的工作，供應我讀書和各項需要，不過他們看到我的天份和聽從其他人的建議，犧牲自己的生活。網球不是他們的專長，對爸爸來說只是消閒玩意，媽媽更是毫無興趣。」

伊蓮娜兩年後終到美國跟他們團聚，7至9歲與媽媽分開那兩年卻令孝順的舒拉寶娃從此一切以父母為先，小小的她已許下宏願：就算不惜一切代價也要成功，朋友、友誼、玩樂等等沒用的東西，她全部不需要。到退役時撰寫的臨別千字文中，她再次提及父母的犧牲。

她曾坦白承認，「巡迴賽內沒有多少個朋友」，現實中也不需要很多朋友。屬同一贊助商的祖高域是少數例外，網球場以外也有不少朋友。她未必是個人人渴望結交的朋友，卻百分百肯定是個超級孝順女。相對西方社會的親子關係，舒娃年過30依然經常將父母掛在嘴邊顯得與別不同，「我知道很多人跟父母的關係不怎麼樣，但我真的從小就跟爸媽感情要好。」

超級孝順女舒拉寶娃（按圖放大）

不是精緻洋娃娃

舒拉寶娃一出道，俏麗臉蛋再次吸引住全球目光，因為一個名字，初時不免對她能否長久專注網球事業半信半疑──古妮高娃（Anna Kournikova）。

較舒娃年長6年的古妮高娃，是網球界第一個美少女「現象」，她的美貌加上網球天份，令她人氣旋即熱爆全球。惟她很快被球場外的鎂光燈吸引住，職業生涯如煙花一樣一閃即逝，直至退役時不要說四大滿貫，連一個WTA巡迴賽錦標也未贏過，浪費大好潛質。

同屬Nick Bollettieri師門，也是美得令人眩目，家鄉一樣是俄羅斯，難免令人以為她不過是另一個借網球作跳板的精緻洋娃娃。17歲贏得溫布頓，對手還是Nick Bollettieri網球學校內另一高徒莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），就算當時「細威」剛傷癒未在最佳狀態，世人總算確信這個不愛笑的漂亮女孩是認真打網球，不是鬧着玩的。

2006年贏得美網、2008年捧起澳網錦標之間，如日中天的舒拉寶娃，2007年曾訪港作賽。記者會上，相對她的美貌與冰冷，最令筆者印象深刻的，是她面上粗糙肌膚。所有女孩也愛美，何況是如此標緻的她？然而她臉上化妝品也遮掩不住的痕跡，是每天在陽光下艱苦鍛煉的證據，她對小黃球的專注與專業，教人肅然起敬。

舒拉寶娃靚足19年（按圖放大）

+ 21 + 20 + 19

古妮高娃一個巡迴賽冠軍也未贏過，便退出網壇。（Getty Images）

禁藥醜聞 走下神壇

原本世人期待，那是一個屬於莎蓮娜威廉絲+軒寧+舒拉寶娃的三國鼎立年代，可是2008年那次幾乎終結舒娃職業生涯的肩膊傷患，令她的事業高開低走。軒寧早在2011年退役，舒娃自2004年溫網和年終賽兩勝「細威」後，之後20次碰頭全敗，「細威」基本上雄霸一整個世代。

她繼2004年溫網後4奪大滿貫，均是在「細威」以外其他球員手上贏得。對「細威」的不濟，肩傷影響表現，加上2016年澳網服用禁藥被罰停賽兩年，舒娃品牌價值與世界排名一起跌至新低點。

她宣稱服用美度銨（Meldonium）是「行政失誤」，因為自己服用這隻藥來治療新陳代謝問題10年之久，只是沒有留意此藥自2016年1月1日起被列為禁藥，不知情的情況下才在澳網期間「誤服」，指自己絕對不是「刻意服禁藥」。

舒拉寶娃精緻臉蛋下皮膚並不平滑，那是每天艱苦訓練的「戰績」。（Getty Images）

引發美俄角力陰謀論

她的停賽刑期獲減至15個月，然而留下一大堆疑問：過往她服食其他藥物以至維他命均有申報，為何偏偏服食此藥10年之久沒有提過半句？美度銨為冷戰時期蘇聯產物，專供士兵作戰時保持專注。醫學上用於治療心絞痛和心肌梗塞等冠狀動脈疾病，由於它可增加血液流量，提升運動表現，2016年1月被國際反禁藥組織（WADA）列為禁藥。

有趣的是，這隻藥一直只在拉脫維亞生產，分銷至俄羅斯及波羅的海地區。美國食物及藥物管制局（FDA）以及歐洲其餘國家均未獲批准使用。此外，舒娃在美國多年一直未有入籍，她的禁藥事件曾被炒作為美國對俄羅斯的逼害或美俄在國際舞台上一次角力。

舒拉寶娃為成為世界第一付出無數汗水。（Getty Images）

兩天之內，舒拉寶娃掛拍，孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）重判停賽八年，網球和游泳界失去兩大耀目明星。兩人均因禁藥風波，由備受世人崇拜的神壇上被拉下來，留下一段帶點複雜的生涯成就。

舒拉寶娃從來不是最具天份網球手，她的努力和永不言敗，才是最厲害殺着，曾經我們都為此欣賞和感動過。偏偏禁藥就如英超影像助理裁判（VAR）一樣，總是要將一盤冷水撥向正在興奮慶祝入球的球迷。十年過去，又叫我們如何將早已付出的激情收回？她，到底還是個偉大的球手嗎？

腦海千迴百轉糾結之間，再次想起她那張漂亮但不平滑的臉蛋，想起她瞪人時殺那氣騰騰的眼神，只要她點一下頭，絕對可以像古妮高娃一樣，不用那麼辛苦。可是她沒有選擇那條易行的路，堅持每天拿起球拍和小黃球揮灑汗水。千帆過盡，如今一切已經變得不再重要吧。