【英超】愛華頓入球變詐糊惹爭議　安察洛堤賽後領紅被逐

除了迪基亞的低級犯錯外，曼聯作客愛華頓的一仗充滿話題性，愛華頓完場前攻入極具爭議性的一球，但VAR球證最後推翻入球，結果兩軍打成1：1平手。 愛華頓主帥安察洛堤在完場後立即與球證理論，更因此被紅牌驅逐離場。

愛華頓主場迎戰曼聯一仗，戰至下半場補時階段，迪基亞先撲出施古臣的近射，及後卡維特利雲禁區內起腳，省中哈利馬古尼改變方向，恰巧早前攻門的施古臣在小禁區倒地，他下意識縮腳，皮球直接溜向網內。球證及後翻查視像助理裁判（VAR），認為雖然施古臣沒有參與攻勢，但他縮腳亦有影響迪基亞的視野，所以這是越位在先，入球無效。

施古臣（坐下者）是否越位，引起相當多的爭議。（路透社）

愛華頓最後一擊經過（按圖放大）

Laga Everton kontra Manchester United menghasilkan momen kontroversial! Gol Calvert-Lewin harus dianulir VAR karena Sigurdsson dianggap dalam posisi offside. Apakah keputusan VAR tepat dalam menentukan insiden tersebut?https://t.co/YK7CRmhPgc⠀

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愛華頓主帥安察洛堤當然對判決十分不滿，在完場後立即走進場內，與球證理論，而鏡頭拍攝到「肥安」說出「我需要解釋（I want an explanation）」，但球證及後向他出示紅牌。

安察洛堤賽後強調自己沒有半點對球證不敬，並認為入球有效，「我在賽後詢問球證可否給予我一個解釋，在我角度施古臣在越位位置，但他沒有影響迪基亞的視線，所以入球應該有效。球證誤解了我所以將我驅逐，但我沒有對他說出半句侮辱的說話，及後我與他（球證）在更衣室內繼續討論，他表示將就事件提交報告。」「肥安」並非首次在完場後被逐，他亦希望下輪可以繼續領軍作客史丹福橋。

卡維特利雲入球立即與隊友慶祝。（路透社）

安察洛堤賽後與球證理論，最終被紅牌驅逐。（路透社）

原有機會在完場前梅開二度的卡維特利雲，在賽後重看越位的入球，他亦不禁高呼「這是個災難（That is a disaster）」及「我的天」，並指出施古臣不在迪基亞的視線範圍內。

最終入球無效，卡維特利雲亦相當無奈。（路透社）