【英足總盃】阿仙奴作客連續11場不敗　兩球淨勝樸茨茅夫躋8強

阿仙奴在英格蘭足總盃16強作客英甲的樸茨茅夫，阿迪達在今仗派出6名20歲以下的球員任正選，雖然中場悍將托拉拿傷出，但仍然由柏柏斯達夫普路斯及尼基迪亞各建一功，以兩球擊敗樸茅，在各大賽事作客累積11場不敗。

阿仙奴在上周末與曼城的聯賽，因對手出戰聯賽盃決賽關係而延期，兵工廠在足總盃16強迎戰英甲前列分子樸茨茅夫。阿仙奴教練阿迪達將奧巴美揚及拿卡錫迪等主力收起，改由尼基迪亞配合馬天尼利及雷斯威爾遜攻堅。

阿迪達今仗派出6名20歲以下球員任正選，尼基迪亞（左）與韋洛克擔正在前線攻堅。（路透社）

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今仗正選上陣的阿仙奴中場悍將托拉拿，與對手一次短兵相接後倒地，狀甚痛楚，及後需要以擔架抬離球場，並由施巴路斯入替，而托拉拿賽後需要撐拐杖離開。

阿仙奴戰至上半場末段，由雷斯威爾遜右路傳中，上前助攻的柏柏斯達夫普路斯禁區內撞射建功，打開紀錄。兵工廠在易邊後初段擴大領先紀錄，表現活躍的威爾遜右路發難後傳中，尼基迪亞一控一射，將紀錄改寫至2：0，並保持至完場，阿仙奴率先躋身足總盃8強。

托拉拿在上半場勇戰受傷，結果需要以擔架抬離球場。（路透社）

阿迪達在今仗派出6名20歲以下的球員擔正披甲，一眾小將並沒有令主帥失望，作客兩球淨勝樸茨茅夫。阿迪達在賽後大讚麾下小將，「以年輕球員為主力有一定的風險，但同樣亦有回報，他們在今仗發揮水準，絕對值得更多的上陣機會，面對困境亦立即反應，踢出讓人滿意的表現。」

另外，阿仙奴今季表現反覆，而阿迪達在接任後改變不大，雖然他上任後多場和波，但在聯賽不經不覺已7場不敗。兵工廠的客場表現亦比主場為佳，作客擊敗在主場連續19場不敗的樸茨茅夫後，阿仙奴在各大賽事作客11場不敗，對上一次已是去年11月在聯賽不敵李斯特城。

阿迪達今仗對一眾小將表現相當滿意。（路透社）

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