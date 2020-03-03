【英超】曼聯領先VAR得益榜　拋離其他Big6球隊成為大贏家

不少香港球迷相信對「4424」絕不陌生，謔稱曼聯時常在比賽中受到球證的偏袒。 英超今季新增視像助理裁判（VAR），由賽季至今爭議不絕，曼聯作客愛華頓一仗中，卡維特利雲的絕殺球同樣被VAR「吹走」。根據《ESPN》的統計，曼聯再度成為「最大贏家」，其中8次改判對曼聯有利，冠絕英超。

英超在今季初起用VAR至今，算得上是「每周新鮮每周甘」，每周聯賽總有一﹑兩個「千奇百趣」案例。除了成為茶餘飯後的話題，亦惹來非議。外界普遍指球賽可觀性減低，不少球迷希望停用VAR。

曼聯在上周聯賽，被愛華頓的卡維特利雲攻入絕殺一球後，球證隨即翻查VAR，指坐在門前的施古臣阻擋迪基亞的視線，影響到防守一方而越位成立，入球無效，結果曼聯在完場前保住和局。

愛華頓完場前的入球成為本周爭議最大的問題球。（路透社）

VAR今季在英超實行，基本上每一周賽事都有爭議。（資料圖片／Getty Images）

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《ESPN》統計至今28周聯賽，一共85次VAR，包括入球、紅牌、罰12碼等 ，其中21次在審視後入球成立，而46次則改判入球無效。《ESPN》詳盡地列出20支英超球隊的不同VAR數據，發現曼聯成為VAR的「最大贏家」。

曼聯至今10次在比賽中觸發VAR，其中9次判決有利，僅1次不利為主場對阿仙奴時，奧巴美揚的入球從越位無效改判有效，且未嘗入球被「吹走」的苦楚。VAR淨得益次數（Net Score）為8。該9次VAR得益，6次為對手入球被判無效，3次為獲判12碼。

曼聯至今沒有入球被「吹走」，是VAR的最大贏家。（資料圖片／Getty Images）

反觀其他「Big 6」球隊，待遇遠比紅魔鬼差，利物浦﹑曼城及熱刺只得一次VAR淨得益，而阿仙奴與車路士更是「蝕底」，其中車路士是最大輸家，VAR淨得益為-4。

基奧特在早前對曼聯一仗的聯賽中，攻入頭槌惟VAR判定為越位在先。（資料圖片／路透社）

「BIG 6」VAR淨得益數字（按圖放大）

+ 2

縱觀全數20隊英超球隊，白禮頓亦是另一贏家。雖然兩度在VAR後入球無效，但亦兩度獲VAR判入球，且其對手6次入無效，令白禮頓仍然有6個淨入球，連同其他判決，VAR淨得益為+7。

在淨得益榜的榜尾，正正是今季表現令人眼前一亮的升班馬錫菲聯。他們至今未曾獲VAR改判入球，反而高達5次被VAR改判入球無效，加上其他判決令淨得益分數為-6。不過，錫菲聯守出前途，暫時排第8位，有機會爭奪來季的歐洲賽席位，他們的表現足證何為「人定勝天」。

VAR雖然多次對錫菲聯不利，但他們依然排到聯賽榜第8位。（資料圖片／Getty Images）

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