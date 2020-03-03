【武漢肺炎】學界賽事宣布取消　籃足排精英賽無一倖免

武漢肺炎肆虐，情況未見樂觀，緊接大專賽事取消的節奏，學界體育聯會今日（3日）也公布餘下學界賽事的安排。雖然原訂6月下旬舉行的賽事如學界籃球馬拉松、越野精英賽等將會繼續，但不少學生最期待的精英賽都會將被取消。

學界賽事今年可是困難重重，由社會運動出現盛傳取消，到學界發起人鏈活動表態守住學界賽事，如今卻在無可奈何的情況下被迫取消。

學界取消：去年「升級」到伊利沙白體育館舉辦的學界籃球精英賽，今年一下子從高處跌落谷底。（資料圖片/楊宇翹攝）

學界取消：四大球類精英賽將會被取消。（資料圖片/徐焌然攝）

學界體育聯會表示經特別會議的商討後，決定所有遭延期到4月20日至5月31日的學界賽事將取消，並不會進行補賽。惟學界籃球馬拉松和新界區學界保齡球將會照原訂計劃，於6月下旬至7月上旬舉行。學界體育聯會表示考慮到多個因素，包括：避免人群聚集而受感染的機會、讓學生專注學習上，確保學業的不會受影響、考試的日期、校隊因停課而缺少訓練機會、比賽場地問題以及賽期是否能在學期完前完成。

學界取消：永文署豁下球場仍未開放，成學界賽事舉辦的一大問題。（資料圖片/袁志浩攝）

學界取消：學界田徑在早前已經被取消。（資料圖片/徐焌然攝）

至於精英賽方面，羽毛球（隊際）和越野（隊際）將會重新安排到6月下旬至7月上旬舉行。但籃球、足球、手球、排球，四大球類的精英賽因合資格的球隊數目少於3分之2而將會被取消。

學界取消：兩大獎項也因為學界賽事未能完成而未能頒出。（資料圖片/袁志浩攝）

第三，由於大部分的A、B Grade和高級組賽事都未能完成，所以今年將不會頒發葛量洪學界傑出運動員獎、中銀香港紫荊盃。另外，精英隊際最佳表現學校大獎也未因大部分項目的精英賽取消而未能誕生。

雖已獲精英賽資格 但卻無緣作賽

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