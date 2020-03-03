【足球熱話】比克福特輕便打扮極速完婚　心事重重與女友註冊？

以一身「牛記笠記」打扮，愛華頓門將比克福特以一身極輕便的裝束，竟然與女友註冊結婚，並以25分鐘極速完成手續，但該名英格蘭一號門將看似心事重重。

即將踏入26歲的比克福特（Jordan Pickford），人生亦即將踏入新階段，該名愛華頓門神在去年升格為父親後，如今與拍拖多年的未婚妻Megan共諧連理。比克福特與Megan一切從簡，攜同兒子並在數名親友的見證下，完成簡單的簽紙儀式，僅25分鐘便完成手續離開。

一個簡約的簽紙儀式，新郎與新娘的衣著同樣簡約，比克福特穿上普通的運動外套﹑牛仔褲及戴上棒球帽，而新娘子Megan較為莊重，穿上一件白色的大褸。

比克福特與女友Megan以一身便裝完成註冊。（網上圖片）

比克福特與女友Megan拍拖多年，二人終於簽紙。（Instagram截圖）

不過，比克福特臉上看似心事重重，未知與他最近在愛華頓的表現有關。比克福特在上仗對曼聯時，因為被費南迪斯以一記遠射射破，更在英格蘭主帥修夫基觀戰時出現失誤，而他的位置被受甸恩軒達臣及普比所威脅，但他在完場前連救兩個必入波，協助球隊賽和曼聯。

比克福特近日表現受盡批評，他的國家隊一號門將地位被受威脅。（資料圖片／Getty Images）

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