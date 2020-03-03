【英超】利物浦慘敗後開內部會議　高普指球員準備好「反擊」

利物浦作客不敵屈福特，英超44場不敗斷纜。雖然慘吞3蛋，「紅軍」球員表現乏善可陳，賽後召開緊急會議會，領隊高普指已向球員分析輸波原因，亦不因此就對球員失去信心。

作客屈福特爆冷慘吞3蛋，利物浦44場英超不敗終止，未能締造19連勝紀錄。一眾「紅軍」表現差勁，近日召開會議，比起「鬧醒」球員，高普更相信理性分析輸波原因。

高普指不會因為輸一場波就向球員發脾氣。（Getty Images）

利物浦上仗對屈福特具威脅埋門不多。（Getty Images）

球員表現不濟，高普當然有理由發嬲，但他近日指自己賽後十分冷靜：「我會對球員發脾氣，但不敵屈福特後我沒有鬧他們。理性點看，如果我完場後大吵大鬧，好像他們輸了10場波似的，那會很奇怪吧。」

比起對球員發火，高普指自己更傾向與球員分析比賽細節，讓球員接收正確的資訊。「如果你需要分析就好好地分析，不需要讓人感到自己在發火。事實上，我們仍不夠好，就是這麼簡單。」

高普對球員仍有絕對信心。（Getty Images）

不用外人指點

高普又指開完會後大家都沒有行禮如儀地拍掌，「亦沒有說這個會議開得好什麼的」。這名德國籍領隊稱「紅軍」已經準備好重新出發，不用其他人指指點點：「當然，他們想反擊，這是一班出眾的球員，我們現時的處境亦十分特別，誰能給我們意見呢？」

「紅軍」主帥稱自己仍對球員滿有信心：「我絕不對球員起疑，如果因為一場敗仗就不相信他們，那我是個真正的蠢材。」

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