【英足總盃】利物浦負車路士門將表現天與地　阿祖安「彈琵琶」

利物浦在英格蘭足總盃16強作客以0：2不敵車路士，錄得兩連敗，近4場比賽輸了3場。今場比賽中，兩隊門將的水平可能是勝負分野，利物浦的阿祖安卡斯迪路「彈琵琶」導致首個失球，而車路士的阿列沙巴拿加則作出精彩的3連救，為球隊保住不失。

在當地時間昨晚（3月3日）的英足盃16強，利物浦作客車路士，在13分鐘利物浦後場連續傳球，但身處娥眉月頂的防中法賓奴泰華利斯失誤，被車路士的韋利安搶到波。韋利安控一控，禁區頂起右腳遠射，雖然韋利安這腳射門位置正中，但利物浦門將阿祖安失誤「彈琵琶」，令到利物浦失守。

阿祖安「彈琵琶」後，跪在地上，望住皮球入網。（路透社）

阿祖安「彈琵琶」失波片段：

7分鐘後，強勢反撲的利物浦有一連串的機會，但被車路士門將阿列沙巴拿加一一撲出！首先，南野拓實的施射被車路士球員擋出，之後到阿列沙巴拿加表現，先救沙迪奧文尼的近射。然而，車路士解圍不遠，奧歷治一控再射，再被阿列沙巴拿加救出。皮球落在居迪斯鍾斯腳下，他第一時間起右腳，又再被阿列沙巴拿加撲到。

阿列沙巴拿加精彩3連撲片段：

Kepa Arrizabalaga made 3 wonderful saves in a single spell of attacks by Liverpool #FACup #CHELIVpic.twitter.com/G9RYvcrzPG — 🆎 (@Messician_17) March 3, 2020

阿列沙巴拿加今場總共作出5次撲救，是他今季撲救次數最多的比賽。賽後，車路士領隊林柏特點名稱讚阿列沙巴拿加，他說：「我為他感高興，每個人都希望落場比賽，而門將位置更受關注，他今場作出了一些精彩的撲出，證明了自己的能力，他的表現很優異。」

阿列沙巴拿加今仗踢出身價。（Getty Images）

英國《每日郵報》對兩隊球員評分（按圖放大）：