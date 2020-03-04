【英足總盃】車路士「新沙維」戲耍法賓奴　18歲新星基摩一戰成名

車路士以2：0贏利物浦的英格蘭足總盃16強，最搶鏡的球員，不是3連撲的阿列沙巴拿加，也不是「千里走單騎」的巴克里，而是車路士18歲中場小將基摩（Billy Gilmour），他賽後獲得一致讚揚，球迷更稱他為「新沙維」。

18歲的基摩只為車路士踢過6場比賽，其中3場正選，只有281分鐘上陣時間，但在當地時間昨晚（3月3日）的紅藍大戰，這名蘇格蘭新星不但沒有怯場，表現甚至比巴克里及高華錫兩位經驗豐富的拍檔更搶鏡，當選今場的最佳球員。

基摩在中場指揮若定。（路透社）

英國《每日郵報》對兩隊球員評分（按圖放大）：

+ 18 + 17 + 16

基摩今場瞻前顧後，他會從後防要波分波，亦敢於引球推進，挑戰利物浦防中法賓奴。在今場比賽中，基摩最精彩的一刻正是面對法賓奴，他用腳法擺脫對手，再為前鋒基奧特放出直線，甚有大將之風。

基摩今場精彩一刻：

Look one way, go the other 👋



Billy Gilmour was magic tonight for @ChelseaFC!#UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/6OygjOEZ7Y — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2020

英國《每日郵報》賽後給基摩全場最高的8分，讚他：「這個年輕球員踢出比18歲成熟得多的表現，充滿冷靜及視野，未來肯定一片光明。」擔任評述員的英格蘭名宿舒利亞在上半場後已經對基摩讚不絕口，他說：「這是基摩的星級表演，他的表現真的非常優秀，對於一個18歲球員來說，他在場上的意識是不可思議。」

另一名評述員真拿斯說：「有幾個球員都有好表現，但令我印象最深刻的是這個小伙子。他的頭腦真的異常冷靜，控球能力強，這是屬於他精彩絕倫的一晚。」

基摩雖然身材矮小，但防守落力，不怕身體對抗。（路透社）

車路士領隊林柏特賽後說：「他的表現太好了！在比賽頭幾分鐘，他已經展現了自己冷靜的頭腦。」他續說：「他身材矮小，但實力強大，充滿才華，他的表現配得上人們在賽後的談論。」賽後，網民紛紛大讚基摩是「新沙維」。

基摩今場數據：

Billy Gilmour's game by numbers vs. Liverpool:



77% pass accuracy

62 touches

37 passes completed

5 tackles

2 take-ons

2 aerial duels

2 clearances

1 chance created



Just 18-years-old. 💎 pic.twitter.com/wmop3R202o — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2020

基摩暫時只有1.68米高，他是格拉斯哥流浪的青訓產品，在3年轉投車路士，他是蘇格蘭小國腳。在早前的訪問，基摩表示自己的偶像是沙維及恩尼斯達，他說：「我小時候很喜歡看西班牙國家打吡，我最欣賞沙維及恩尼斯達，他們是我最喜愛的球員。你可能覺得美斯及C朗拿度更強，但我更喜歡恩尼斯達踢波的風格。看看沙維及恩尼斯達，他們就是我專注努力的方向。在青年軍，總有人叫你跟一些球星比較，我會選法比加斯，他當時效力車路士。他是頂級球員，我觀察他如何接應及傳球。」

曾效車路士的西班牙中場法比加斯在Twitter大讚後輩的表現，「他擅長用波，決斷有智慧，總能為自己找到空間，而且他還有侵略性，這在英超比賽中十分重要。當你見到一個年輕球員擁有質素、渴望、智慧及態度時，你會視他為一個充滿潛質的新星，而他擁有這一切。」