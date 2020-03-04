【歐國聯】20/21年度分組抽籤結果　英格蘭遇「世界1哥」比利時

2020/21年度的歐洲國家聯賽昨日抽籤，衛冕的葡萄牙被列入A級聯賽第3組，遇上法國、瑞典及克羅地亞，至於英格蘭就在第2組，對手有世界排名第1的比利時，還有丹麥及冰島。

抽籤結果如下：

A級第1組：荷蘭、意大利、波斯尼亞、波蘭

A級第2組：英格蘭、比利時、丹麥、冰島

A級第3組：葡萄牙、法國、瑞典、克羅地亞

A級第4組：瑞士、西班牙、烏克蘭、德國

B級第1組：羅馬尼亞、北愛爾蘭、挪威、奧地利

B級第2組：以色列、斯洛伐克、蘇格蘭、捷克

B級第3組：匈牙利、土耳其、塞爾維亞、俄羅斯

B級第4組：保加利亞、愛爾蘭、芬蘭、威爾斯

C級第1組：阿塞拜疆、盧森堡、塞浦路斯、黑山

C級第2組：亞美尼亞、愛沙尼亞、馬其頓、格魯吉亞

C級第3組：摩爾多瓦、斯洛文尼亞、科索沃、希臘

C級第4組：哈薩克、立陶宛、白羅斯、阿爾巴尼亞

D組第1組：馬耳他、安道爾、拉脫維亞、法羅群島

D組第2組：聖馬力諾、列支敦士登、直布羅陀

葡萄牙是應屆歐國聯冠軍。（Getty Images）

歐洲足協更改賽制，擴大了A級到C級聯賽，每級各有16隊，代表每組會有4支球隊；同時，最低級的D級聯賽就剩下7支球隊，分為兩組。

今屆歐國聯會產生兩個世界盃附加賽資格，未能透過正常世界盃外圍賽晉身決賽周或附加賽的兩支最好成績歐國聯小組冠軍，可以跟10支外圍賽小組次名一起，躋身附加賽。

今屆歐國聯分組賽會在今年9月起展開，至11月完結，明年3月舉行C級聯賽的降班附加賽，明年6月則舉行歐國聯總決賽。