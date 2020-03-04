【01球評】利物浦連敗全因一男子　4大重點剖析紅軍失魂真相

利物浦足總盃16強作客0：2不敵車路士一局，吃下近4仗第3場敗仗，比起高普不甚重視的足總盃，更令人憂慮的是過去兩季固若金湯的防線，突然出現重大漏洞，過去4場比賽失掉8球。 紅軍可否及時反彈，還是這種令球迷驚嚇的表現會陸續有來？

1. 高普不重視足總盃

利物浦領隊高普沒有明言，但全世界也知道利物浦對獎盃重視程度的優先順序為英超聯賽＞歐聯＞其他盃賽。盃賽之中，今季之前從未贏過的世界冠軍球會盃，又會較為重視一些，然後才是歐洲超級盃和國內盃賽足總盃和聯賽盃。

高普知道以他一套高速逼搶踢法，沒有可能在每一項賽事也精銳盡出，昨晚的足總盃賽事，一看陣容便可看到他根本不太在乎勝負：後備門將阿祖安，右閘是小將尼高威廉斯，中場由罕有正選的拉爾拉拿和另一小將居迪斯鍾斯上陣，前線有後備前鋒奧歷治和新加盟的南野拓實擔正，大半隊也是後備或小將，常規正選只有一雙中堅雲迪積克和祖高美斯，左閘羅拔臣，防中法賓奴和前鋒沙迪奧文尼5人。

比賽太多，球季進入關鍵階段，尤其下周歐聯16強要面對馬德里體育會，利物浦首回合落後下，必須保留體力應付。

利物浦足總盃16強0：2不敵車路士出局，並吃下近4仗第3場敗仗。（路透社）

利物浦0：2負車路士戰況：

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法賓奴沒有緊貼巴克利，也沒有攔截，全程只是以「散步式防守」讓對手射入。（Getty Images）

2. 法賓奴繼續發夢

即使如此，陣容上似乎仍應有力跟車路士一戰。事實上，開賽初段利物浦一度與車路士拉成均勢，只是前線球員未能把握射門機會。

球隊落敗場上11球員也有責任，可是高普麾下紅軍433陣式最關鍵一個位置，必定是負責保護防線、讓兩閘安心全力上前場助攻的防守中場。這個球員必須時刻保持專注、頭腦清醒和轉數夠快，最重要的是受壓力下也可作出正確判斷和傳球予隊友進攻。

法賓奴是利物浦陣中唯一正宗防中，位置感出色，上半季狀態大勇時為球隊助攻助守。問題是他自從11月下旬後大腿筋受傷，兩個月後復出以來一直未能重拾狀態。他受傷和復出一段時間以來，中場防守工作主要由隊長佐敦軒達臣和韋拿杜姆分擔，今仗他的拍檔換成防守力較弱的拉爾拉拿和居迪斯鍾斯，便顯得獨力難支，頻頻犯錯。

近仗軒達臣因傷缺陣，法賓奴的失誤多次連累球隊失球，今場也不例外。利物浦所失第一球，正是因為他在禁區頂誤將皮球踢予韋利安，讓後者有機會射門，那球門將阿祖安固然有錯，但最大責任一定是法賓奴的誤傳。第二球巴克利「千里走單騎」，在他身旁的法賓奴竟然繼續以散步速度防守，完全沒有向巴克利施加壓力，他的「眼神防守」當然沒有作用，令利物浦再失一球。

「在球場上發夢」是法賓奴少年時期的最大問題，他曾努力糾正才達到今天成就，可是近仗「災難級」表現，主要是他再度夢遊球場，直到副隊長占士米拿70分鐘後備上陣，他的表現才有改善。

雲迪積克近仗表現令人失望。（Getty Images）

3. 一眾守將現疲態

歇冬後利物浦全隊球員表現回落，是鐵一般事實。英超今季才引入歇冬期，其實高普之前每季季中都會抽時間到溫暖地方集訓，恰巧每次回來都會有一段狀態回落的調整期。

4場比賽失掉8球，防線大將雲迪積克均有在陣的情況下，似乎絕無僅有。這已不能單單以軒達臣受傷來作借口，雲迪積克也是問題的一部分。這位指揮若定的中堅，近仗由判斷到集中力也失去往日高水平，他上季一度創下多達65場沒有被對手前鋒扭過的驚人紀錄，速度是他一大本錢，近仗卻一再被對手加速「爆過」。

力不從心的問題，也出現在羅拔臣和阿歷山大阿諾特身上。羅拔臣今仗失去「電兔式」不斷上前助攻的畫面，阿諾特更已被收起沒有上陣。球季進入最後階段，幾位防守主力身心俱疲，這是高普必須盡快處理的急務。

利物浦球員今仗表現評分（按圖進入）

註：最低1分，10分為滿分

+ 10 + 9 + 8

4. 後備力量不足

要說半力出擊，車路士今仗也是如此。近期被貶後備的門將阿列沙巴拿加，當然踢出爭氣一仗，防線也是強陣出擊。然而藍軍中場失去受傷的簡迪、收起佐真奴，派出18歲小將基摩出任關鍵的防守中場位置，另一中場巴克利也不是常規正選，前線普列錫、譚美阿巴謙因傷缺陣，由基奧特和柏度夥拍韋利安。

相比利物浦，車路士一眾後備球員無論決心、體能和身體對抗性均完勝對手，當然也要將主場和對足總盃重視程度考慮在內，惟後備力量差異，成為今仗勝負分野。

利物浦本周末英超對般尼茅夫，下周中主場對馬體會，無論隊長軒達臣能否及時復出，球員心態和狀態均須盡快作出調整，否則一旦再輸，一個開創紀錄的大好球季或將報銷。

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利物浦所失第一球，門將阿祖安確有責任，但他今場三度作出精彩撲救令紅軍不至多失。（路透社）

比賽精華：