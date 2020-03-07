【清水灣行山路線】龍蝦灣郊遊徑登大嶺峒之巔　欣賞西貢無盡海景

龍蝦灣郊遊徑由大坑墩至龍蝦灣，途中要攀上291米高的大嶺峒，上落的路段都較為陡斜難行，加上全程都很開揚，日曬雨淋便毫無遮擋，所以宜略有經驗郊遊人士。

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導賞點

在清水灣道末段的停車場，向北望便可以看見龍蝦灣郊遊徑往大嶺峒的路段，而起點附近有一個觀景台，可以往東向着無盡的海景。愈往高處走，愈看得遠亦看得真，即使要在600米的短短路程中，便由海拔約100米攀升至約300米的高度，辛苦的程度不容置疑，但當到達大嶺峒的山頂時，一切都變得不重要。

站在大嶺峒之巔，整個西貢海域包括牛尾海、清水灣都盡收眼底，對望釣魚翁和田下山等高峰，眺望北面的牛尾洲、東面的沙塘口山、遠至東南面的果洲群島等。

龍蝦灣郊遊徑由大坑墩至龍蝦灣，途中要攀上291米高的大嶺峒，上落的路段都較為陡斜難行，加上全程都很開揚，日曬雨淋便毫無遮擋，所以宜略有經驗郊遊人士。（野外動向授權使用）

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繼續往北，慢走落山的路段，可以欣賞牛尾洲內海，看著浪濤拍打着的岩岸，很難想像海岸的生物是如何能在這惡劣的環境生存下來。所以，當完成郊遊徑，返抵龍蝦灣後，不妨走到岩岸邊，探索一下種種奇妙的小生物。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

設施

資訊牌、標距柱、野餐地點、燒烤場、洗手間、涼亭。

交通資料

起點：乘搭九巴91號（於港鐵鑽石山站上車）、專線小巴16號（於港鐵寶琳站－寶林公共運輸交匯處上車）103號（於觀塘渡輪碼頭上車）或103M號（於港鐵將軍澳站上車），在大坳門站下車後，沿清水灣道步行約20分鐘至起點。

終點：沿龍蝦灣路步行約30分鐘，返回大坳門站乘車離開。

龍蝦灣郊遊徑路線資料（野外動向網頁截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：龍蝦灣郊遊徑】

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