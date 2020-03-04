德國前鋒湯馬士梅拿技術全面，至今依然是拜仁慕尼黑的一大主力，開角球應該難不了這位世界盃冠軍球員吧？看過他在拜仁周三（4日）於德國盃8強1：0擊敗史浩克04入4強一戰後，大家的想法可能不一樣了。

當時比賽進行到52分鐘，憑甘美治領先1球的拜仁於右路得到角球機會，本來梅拿放定皮球之後想走入禁區，但行到半路突然後褪。甘美治本來走近希望接應短角球，但剛走近梅拿5碼左右，就見到皮球已碌出底線。

梅拿仍是拜仁絕對主力之一，今季為球隊交出19次助攻。（路透社）

湯馬士梅拿「蝦碌」角球逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

原來梅拿見隊友菲臘比古天奴入楔，欲快開地波傳給該名巴西中場，但情急之下卻開波，皮球未到禁區已經出界，30歲的梅拿見狀即時抱頭大叫，更一度無地自容得跪在地上。

拜仁憑甘美治（右）的入球，力挫史浩克入四強。（路透社）

球迷以阿諾特歐聯經典角球抽水

德國盃官方twitter於事後將短片放上網，並寫道：「湯馬士梅拿─多才多藝的男人。只是角球並非其中之一。」短片即時於網上擴散出去，有球迷指這是「史上最差角球」，亦有球迷以利物浦去季歐聯比賽關鍵時刻，憑阿歷山大阿諾特快開角球，讓奧歷治入波奠定入歐聯決賽一幕「抽水」，指梅拿「穿錯紅色波衫去開角球」。