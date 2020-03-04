【東京奧運】一個變化令香港重獲麥迪遜資格　單車隊豪奪7入場券

在剛過去的2020場地單車世界錦標賽，香港隊在男、女子麥迪遜賽的賽績，本來剛好錯過奧運資格。 然而港隊今天（4日）獲喜訊──一個變化，令兩張奧運入場券失而復得！

在世錦賽前，港隊本來在男子麥迪遜的奧運積分榜排名前15，需要在世錦賽搶分、保住在世界前16內的排名才能進軍奧運，女子隊亦需搶分去提升奧運資格積分排名，方有望獲資格。

但在獲寄予厚望的男子賽，梁峻榮／張敬樂雖曾在首個衝分圈成功衝分，卻未能完成共50公里的賽事提早「上岸」，按舊例未能獲取積分，當時遭其他對手在奧運積分榜「爬頭」跌出前16；而由梁寶儀及楊倩玉合作的女子麥迪遜賽，則以第14名完賽，同樣未能獲奧運資格。

然後，港隊今日卻獲悉，國際單車聯會（UCI）在麥迪遜賽起用新計分方式——若隊伍在賽事中被裁判要求停止作賽，則可獲得賽事最後一名之後的積分。以香港男子隊為例，由於該場踩完全程的最後一名隊伍為第15位的澳洲，意味男子隊可獲第16名的相應奧運積分，令他們在奧運積分榜結算時取得第15名，扣除8支透過團體追逐賽獲得資格的隊伍後，以第7位得到資格。

女子隊同樣受惠於新規例下的排名變化，奧運積分排名升上第14，扣除透過團體追逐賽獲資格的隊伍後，剛剛好取得奧運入場券。不過，一切仍待UCI作最終公布。

今次是香港首次在男、女子麥迪遜賽取得奧運資格，連同李慧詩早前獨力為香港奪得的兩項女子爭先賽及兩項競輪賽資格，場地單車史無前例獲6張奧運入場券，加上公路單車在男子公路賽的1個資格，香港單車隊共獲得7張東京奧運入場券，跟香港乒乓球代表隊看齊，一同成為奧運資格「大戶」。

香港隊東京奧運資格（按圖放大）