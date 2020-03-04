【英超】新冠肺炎成利物浦爭標終極攔路虎　高普乘機發火拒回應

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐意大利，疫情令意甲和當地賽事大受影響，令人憂慮病毒一旦在更多歐洲國家社區爆發，或影響今季賽事，日前甚至有說法指，如果英超腰斬，今季賽事將會無效，令遙遙領先的利物浦英超首冠夢碎云云。 一時之間，新冠肺炎成為利物浦爭標路上「終極攔路虎」的說法熱爆網絡，有記者想向領隊高普（Jurgen Klopp）了解對疫情看法，結果被他狠狠教訓一頓。

疫情下的歐洲足球

武漢肺炎病毒陸續在歐洲大陸擴散，最新已累積超過6000宗確診個案，疫情最嚴重的意大利，已有超過2500宗確診，其中79人死亡。意大利政府宣布關閉所有學校及大學。

疫情對足球的影響迫在眉睫，意甲多場賽事押後，已有53宗確診個案的英國，暫未出現社區爆發，不過阿仙奴、紐卡素等球隊已要求麾下球員之間和開球禮時不得跟隊友和對手握手，減低感染風險。

可是英國時間周一（3日）晚上英格蘭足總盃賽事，車路士與利物浦職球員和教練，以至球證和幸運球童之間的互動未有影響。球員出場時照舊牽着小球童的手出場，雙方球員賽前開球禮繼續握手，兩軍隊長擲毫時仍有互相和跟球證握手，利物浦領隊高普賽前、賽後照樣擁抱車路士領隊林柏特。

新冠肺炎：車路士對利物浦足總盃16強賽事，賽前開球禮雙方照樣握手。（Getty Images）

新冠肺炎：賽前、賽後車路士領隊林柏特和利物浦領隊高普，依然握手、擁抱，親密交談。（路透社）

高普罕有動真火

早前當英國陸續出現確診個案，加上自中國武漢返國國民入住的隔離營，剛好位於利物浦市一帶，英國不少利物浦球迷已開始擔心疫情會阻礙利物浦首奪英超。加上日前英國《每日電訊報》報道指出，若英超因疫情而遭政府下令腰斬、而球季餘下賽事無法進行的話，賽例本身並無明文會如何處理這種情況。換言之，倘賽事取消，利物浦即使在榜首遙遙領先，亦未必可獲球會史上首個英超冠軍、亦是苦候30年的頂級聯賽冠軍。

在坊間種種傳言之下，利物浦迎來一陣低潮期：歐聯、英超加上足總盃近4戰3度落敗，0：2不敵車路士後，有記者問高普對疫情影響紅軍爭標機會的看法，不料令這位愛笑的德國籍主帥動真火：「看，生命中我不喜歡的，就是一件如此嚴肅的事情，一個足球領隊的意見竟是重要。我不明白」。

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新冠肺炎：車路士對利物浦足總盃16強賽事，有球迷戴上口罩防疫。（Getty Images）

利物浦球員對車路士一戰評分（按圖進入）

+ 10 + 9 + 8

他繼續教訓：「重點不是出名的人在說什麼，你必須去問適當的人，而不是要一個像我一樣沒有相關知識的人，去說一點什麼。」

「擁有相關知識的人，應該告訴大眾應該做什麼和不應該做什麼。這些說話不應由足球領隊來說。」高普發炮：「我不懂得政治，也不了解冠狀病毒，為什麼要問我？我只是個戴上棒球帽和鬍子刮不乾淨的男人。」

原本賽後重點，應是利物浦今仗已是過去4仗第3場敗仗，後防4場失8球，短時間內足總盃出局，歐聯16強晉級不明朗，英超首度落敗等，不過高普借武漢肺炎的議題發火耍走提問，或許正是他避開球隊低潮期提問的高明招數？

新冠肺炎：利物浦領隊高普拒絕回應記者關於武漢肺炎疫情影響球隊爭標的提問。（Getty Images）

新冠肺炎：利物浦在足總盃16強賽事0：2不敵車路士再輸一場。（路透社）

英超本周直播賽程（按圖放大）