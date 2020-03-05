【英足總盃】熱刺互射12碼遭諾域治淘汰　料今季難破錦標荒

英格蘭足總盃3場16強，熱刺主場早早先開紀錄下，被諾域治於法定時間迫和，互射12碼遭淘汰出局。 另外兩場賽事，英超球隊曼城及李斯特城各自面對英冠對手挑戰，同告險勝1：0。

傷兵問題困擾熱刺，正選門將洛里斯受傷，今戰改由老將禾姆把關。上仗聯賽休息的中堅維頓漢於13分鐘接應盧施素開出罰球，頭槌先開紀錄。但禾姆於下半場應付一次遠射時失誤，按下來球時彈中腳，被祖斯比迪米斯快一步執死雞。兩軍打和1：1，加時「無交收」。

熱刺在互射12碼階段有拉美拿射中楣，加上諾域治門將告魯爾連救兩球。諾域治在互射12碼以3：2淘汰熱刺。熱刺在2007-08年球季捧走聯賽盃，一直未有獎盃到手，今季英超大落後，足總盃又出局，歐聯16強則於下星期作客德甲RB萊比錫，惟他們首回合落後0：1。

摩連奴帶着傷兵滿營的熱刺，先開紀錄下未能晉級，如今只剩下歐聯未出局。（Getty Images）

熱刺於2月中英超作客3：2擊敗阿士東維拉，韓國射手孫興慜在該仗梅開二度卻手臂骨折養傷。熱刺至今在各項賽事已4仗不勝，周末將回到英超作客近6仗聯賽不敗的般尼。包尾的諾域治28年來首次躋身8強，如下輪擊敗打比郡或曼聯，將會追平1992年打入準決賽的隊史。

告魯爾應付12碼確有一手，今戰救出兩個12碼。（路透社）

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另外兩場16強賽事，李斯特城主場險勝伯明翰，晉級後對戰車路士。曼城則淘汰錫周三，於8強對戰紐卡素。

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