【英足總盃】迪亞嬲爆衝上看台　摩連奴力保：如被處罰，不會同意

熱刺在互射12碼不敵諾域治，無緣爭奪今季英格蘭足總盃。球賽完結後，熱刺守衛艾歷迪亞（Eric Dier）怒氣沖沖地走上看台，與一名球迷發生爭執。主帥摩連奴及後表示球迷疑因侮辱迪亞的家人，所以使該名英格蘭國腳突然失控。

熱刺在英格蘭足總盃16強主場迎戰諾域治，雖然由維頓漢在上半場13分鐘以一記頭槌開紀錄，可惜戰至下半場中後段由諾域治箭頭祖斯比迪米斯（Josip Drmic）追平。兩軍在加時未有進帳，最終要互射12碼分勝負。諾域治的撲救12碼專家告魯爾再度發威，連救兩球，結果諾域治憑互射12碼淘汰熱刺，相隔28年再度躋身足總盃的8強階段。

熱刺在互射12碼不敵諾域治，無緣躋身8強。（路透社）

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今仗全場為熱刺鎮守中路的艾歷迪亞，在完場後未有立即返回更衣室，而是跨過廣告板並走上看台，與一名球迷發生口角。迪亞曾激動地說「他是我的兄弟（He’s my brother）」，由其他球迷及保安分隔後平息事件。

艾歷迪亞今仗戰畢全場，並攻入首球12碼，可惜賽後與球迷發生爭執。（路透社）

艾歷迪亞賽後衝上看台片段：

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

迪亞突然暴怒走上看台，摩連奴在賽後記者會解畫，表示事件源於有人侮辱迪亞的胞弟，「艾歷迪亞的家人今仗亦是座上客，他的弟弟聽到有人侮辱迪亞，所以上前與他發生爭執，及後他便做出一些職業球員不該做的事。」摩連奴亦質疑不是所有球迷亦為球隊打氣，因為不少貴賓席球迷，以不同的方法取得門票。

迪亞賽後怒氣沖沖地跨過廣告板走上看台。（Twitter截圖）

不過，事件起因另有版本，有說有球迷疑以種族歧視語句，辱罵互射12碼階段宴客的新兵謝特臣費南迪斯（Gedson Fernandes）。迪亞相當不滿，為隊友「出頭」。而摩連奴表示並不知情，摩帥亦希望熱刺網開一面，不要因為此事而紀律處分艾歷迪亞，「如果球會處罰他，我不會同意」。

迪亞疑因為了射失12碼的謝特臣費南迪斯（中）「出頭」，而走上看台與球迷爭執。（路透社）

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