【孫楊禁賽8年】世錦賽兩金或被禠奪　宿敵賀頓有望銀變金

中國泳手孫楊被指拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，更疑損毀血液樣本瓶，國際體育仲裁法庭（CAS）裁定孫楊有罪，禁止參賽8年。 WADA將個案提交CAS時，同時要求禠奪孫楊自2018年9月妨礙藥檢後所得全部獎牌、獎金和比賽積分，意味他在2019年世錦賽奪得的兩面金牌，勢被收回，其中一面更會交到死敵賀頓（Mack Horton）手中。

國際體育仲裁法庭（CAS）就孫楊案的詳細判辭周三（4日）晚上刊出，從中可見世界反禁藥機構（WADA）入稟狀指出，除非孫楊能夠在瑞士聯邦法院成功上訴，否則要求禠奪孫楊2018年9月後奪得的獎牌、獎金及比賽積分。

在這個時間點之後的大賽，即是2019年7月在韓國光州舉行的世界游泳錦標賽。孫楊在該屆長池世錦賽奪得200米及400米自由泳金牌。由於孫楊當時被指曾妨礙WADA禁檢的消息已公開，他在頒獎台引發泳手連環杯葛事件。

先是澳洲宿敵賀頓在400米決賽頒獎禮上，為抗議孫楊拒絕站上頒獎台；繼而輪到200米決賽後，奪得銅牌的英國泳手史葛（Duncan Scott）作出同樣抗議，心生不忿的孫楊走過史葛身邊時，更嘲笑對方：「我是勝利者，你是失敗者」（You're loser, I'm Winner）。

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孫楊2019世錦賽兩面金牌勢被禠奪。（Getty Images）

有份參與孫楊CAS聽證的國際泳聯（FINA），並無要求禠奪孫楊的獎牌，但根據FINA的反禁藥規定，泳手一旦違反反禁藥規定，期間「所有比賽成績將被取消，包括所得獎牌、積分或獎金在內會被禠奪」。

換言之，只要孫楊終極上訴失敗，他的2019世錦賽200米、400米自由式金牌將被收回，其中400米自由式金牌，更將由原來奪得銀牌的賀頓補上。200米自由式金牌則會由當時奪得銀牌的日本選手松元克央補上，被孫楊奚落的史葛，獎牌也會由銅變銀。

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根據法庭公開詳細判辭，WADA要求褫奪孫楊自違反藥檢當天，即2018年9月4日至停賽令生效日的一切成績及獎項。法官團考慮而孫楊在案發日前後多次藥檢均呈陰性，且FINA在事發後從未要求孫楊暫時停賽，認為8年停賽令已屬嚴懲，決定不褫奪孫楊於光州世錦賽的兩金。孫楊已表明上訴而瑞士聯邦法院。