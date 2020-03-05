【英足總盃】告魯爾及時溫習連撲兩球　14世界盃變身撲12碼專員

2014年世界盃，荷蘭在8強戰與哥斯達黎加激戰下互無紀錄，時任主帥雲高爾在互射12碼前突然換入告魯爾。他連救兩個12碼，成為球隊晉級功臣。 6年後，告魯爾無負「救12碼專員」美名，為諾域治把守最後一關，再度在互射12碼階段成為英雄，助球隊相隔28年再度躋身足總盃8強。

英格蘭足總盃16強，熱刺主場迎戰諾域治，各由荷蘭2014年世界盃大軍門將把守最後一關，命運迥異。14世界盃的荷蘭三號門將禾姆（Michel Vorm），重返熱刺後首仗擔正，卻在下半場撲救遠射時「甩手」，被諾域治的祖斯比迪米斯（Josip Drmic）補射追平。

效力諾域治的告魯爾（Tim Krul），在互射12碼時顯神通，先後撲出小將柏路特（Troy Parrott）及謝特臣費南迪斯（Gedson Fernandes）的射門，助諾域治擊敗熱刺，自1992年後再次打入足總盃最後8強。

告魯爾分別撲出柏路特及謝特臣費南迪斯的12碼，成為球隊的晉級功臣。（路透社）

同為2014世界盃荷蘭隊成員之一的禾姆，今仗卻因一次失誤而被對手追平。（路透社）

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告魯爾（Tim Krul）堪稱撲救12碼的專家，其撲救12碼能力無庸置疑。不過，就如一個相當聰明的學生，在考試前亦要好好溫習，才可考出好成績。告魯爾在今仗互射12碼前做足功課，細閱貼在水樽上的「貓紙」，預測一眾熱刺球員施射12碼的方向。

告魯爾在互射12碼前偷看「貓紙」，結果他及後兩撲12碼。（Twitter截圖）

告魯爾在今仗再展其撲救12碼的能力。（路透社）

說起告魯爾撲12碼的成名作，當然是2014年世界盃8強戰。荷蘭在120分鐘內未能攻破哥斯達黎加的大門，時任荷蘭主帥雲高爾特地留着一個換人名額，在加時完結前以告魯爾入替施利臣。雲高爾十分信任告魯爾撲救12碼的能力，他不負眾望連撲兩個12碼，協助荷蘭晉級4強。

另外，告魯爾在今季英超聯賽，亦曾展示其能力，在單場內分別撲出曼聯的馬迪爾及拉舒福特的12碼，可惜球隊最後仍負1：3。

告魯爾在今季聯賽亦曾單場兩度撲出曼聯的12碼。（資料圖片／Getty Images）

告魯爾助荷蘭躋2014世界盃4強片段：

告魯爾今季兩救曼聯12碼：

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