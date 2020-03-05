【足球】朗拿甸奴用假護照遭軟禁　荒誕鬧劇始於一個捕漁工具

巴西名宿朗拿甸奴（Ronaldinho）及胞兄Roberto近日到巴拉圭出席慈善活動，但疑用假護照入境，香港時間周四（5日）被當局傳召，暫時需留在酒店，到執法人員完成調查後再決定是否拘捕。「細哨」今次的危機，竟始於兩年前一個捕漁工具。

巴拉圭內政部長Euclides Acevedo確認，39歲的「細哨」與兄長Roberto在當地時間周三晚起，疑用假護照入境被當局拘留於入住酒店Resort Yacht & Golf Club Paraguayo。當地傳媒報道指，當局入酒店搜查時，發現二人護照上國籍一欄為巴拉圭。

朗拿甸奴到巴拉圭出席慈善活動，卻身陷假護照危機。（Getty Images）

圖片可見細哨護照寫上了巴拉圭國籍。（網上圖片）

「細哨」及兄長二人暫時獲准留於酒店，內政部長強調並非拘留，亦未拘捕任何人：「朗拿甸奴及他的哥哥並非被拘留，現時正在進行司法調查，他們將要作證，之後局方才會再決定是否拘捕兩人。」Acevedo又提到同行的另外一人被捕，細哨及Roberto在調查中十分合作，指證遭被捕者欺騙。

細哨及其兄長暫軟禁於入住的酒店，門外有執法人員把守。（路透社）

非法捕魚到失去護照

今次鬧劇源於「細哨」現時沒有有效護照。這名曾助巴西奪得2002年世界盃的球星與兄長，在2015年因為在沒有合法牌照下，於巴西瓜伊巴湖（Lake Gauiba）的永久保育區設下漁梁（一種捕魚工具），2018年被判有罪及罰850萬美元。未能付清罰款後，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。朗拿甸奴被「軟禁」於祖國，去年獲任命為巴西旅遊大使。

細哨2018年因為非法捕魚未能還清罰款被取消護照。（Getty Images）

朗拿甸奴足球生享盡榮耀，曾贏得歐聯、西甲、意甲及南美自由盃等榮譽，2002年更助巴西奪得世界盃。這名曾效力巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、AC米蘭的球星，又於2005年奪得金球獎以及2004、05年兩屆世界足球先生。