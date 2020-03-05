【西甲】傳巴塞隆拿難賣走古天奴　為回購尼馬或放棄基沙文

巴塞隆拿想尼馬回歸，可算是公開的秘密，為了再次得到這名巴西球星，「地上最強」可以去到幾盡？ 外國傳媒近日指，由於難賣走古天奴，巴塞或會放棄法國球星基沙文。

早在1月，外國傳媒指巴塞會方已向基沙文「開綠燈」，讓他自行選擇轉會目標。不過，這消息只聞樓梯響，一直都未新進展，而且這名法國球星現已融入球隊，與美斯及蘇亞雷斯組成強力的鋒線。不過，隨蘇亞雷斯重傷收咧，巴塞戰力大受影響，而且陣容青黃不接，現時只能靠美斯一人支撐大局，彌補戰力在今夏勢在必行。

西媒指巴塞隆拿仍視尼馬為首號轉會目標。（美聯社）

西班牙傳媒指無分陣營，近日都撰文指尼馬依然是巴塞隆拿頭號轉會目標，而且這名28歲巴西國腳與巴黎聖日耳門的總監李安納度，因在球會處理其復出安排問題上鬧翻，「無限接近」離隊重返巴塞。西班牙《4號體育》指出，現時PSG將2017年以2.22億歐元轉會的尼馬的定價減到1.7億歐元。

拜仁慕尼黑高層已放風不會購入古天奴。（Getty Images）

外國傳媒指若巴塞賣不走古天奴，基沙文或成放款目標。（Getty Images）

另一法國兵亦成「開刀」對象

不過，巴塞需要變賣球員籌措轉會資金，惟拜仁慕尼黑高層路明尼加早前表示，以古天奴現時表現，未必會出資1.2億歐元讓該名巴西中場永久轉會，巴塞或許要以球員作轉會籌碼，令交易成事，西媒指「地上最強」正考慮以2018年助法國奪得世界盃冠軍的基沙文作籌碼，奧士文尼迪比利亦在考慮之列。

兩名法國兵都成為了傳聞對象，據了解是因為PSG球迷會更易接受世盃功臣，而且二人於隊內都是「高薪一族」，有指基沙文年薪達1700萬歐元。尼馬要求年薪達2700萬歐元，巴塞需要減輕薪酬負擔，避免違反歐洲足協的財政公平競技條例，向兩名高薪兵「開刀」實屬正常。