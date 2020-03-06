【英足總盃】朗尼兩罰球險破曼聯大門　倒戈與舊隊友相見歡

「羅美路的雙手沾滿鮮血！」事關該名曼聯門將連救朗尼兩個罰球，所以網民打趣地投訴。結果倒戈的朗尼未能攻破曼聯的大門，而所效力的打比郡在主場以3球不敵紅魔鬼，無緣躋身英格蘭足總盃最後8強。

曾經效力曼聯13載的朗尼（Wayne Rooney），在離開曼聯後，曾在2017/18球季兩度代表母會愛華頓在聯賽鬥曼聯，但亦未有進帳。如今改披打比郡的球衣，第3度倒戈鬥紅魔鬼，朗尼在今仗以隊長身份戰畢90分鐘，更有兩次機會射破曼聯大門。

朗尼未能領打比郡再度擊敗曼聯。（路透社）

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打比郡上半場中段在前場有一次罰球機會，朗尼主射的罰球急墜直飛近柱，今仗為曼聯把守最後一關的羅美路飛身撲出。朗尼在下半場補時階段再度主射罰球，位置與上半場的相當接近，他的施射亦同樣中目標，只是羅美路再度壞朗尼的好事，單手將皮球托出底線，該名前曼聯名將只好露出無奈的苦笑，座上客之一的長子Kai亦肉緊地在看台上跳了起來。

不少曼聯球迷在網上留言，表示希望朗尼可以取得入球，更有球迷笑言羅美路的雙手沾滿鮮血，並因撲出朗尼的罰球而向他報以噓聲，看得出朗尼在曼聯球迷心目中依然甚有地位。

朗尼今仗以隊長身份領打比郡戰畢全場。（路透社）

朗尼上半場罰球片段：

朗尼完場前補時階段的罰球片段：

Sooooo close from Wayne Rooney at the end.



Fantastic save from Romero. 🇾🇪pic.twitter.com/FhYEiYjIoj — UTFR 🇾🇪 (@ManUtd_HQ) March 5, 2020

朗尼在完場後逐一與曼聯的職球員握手，而馬達﹑連格及主帥蘇斯克查等舊隊友亦有上前擁抱，朗尼亦特意走向坐滿曼聯球迷的看台，向他們拍手致意。

曼聯領隊蘇斯克查在賽後亦大讚朗尼的表現依然充滿級數，「朗尼在今仗發揮出一向的水準，踢出上佳的一仗，而所有曼聯球迷亦會感激他為球隊所貢獻的一切」。

朗尼與舊隊友、曼聯主帥蘇斯克查相擁。（路透社）

朗尼的妻子與長子亦是座上客之一。（路透社）

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