【新冠肺炎】英超賽會今周起停賽前握手環節　各大球會出招防疫

「握手？不了！」，新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲繼續蔓延，英超賽會希望減少不必要的身體接觸，所以決定取消在賽前的握手儀式，直至另行通知。

英國的新冠肺炎疫情漸趨嚴重，全國確診數字突破100宗，同時出現首宗死亡個案。英國政府促請英超賽會就疫情若進一步爆發做好準備，包括屆時英超賽事何去何從。

英超賽會雖然建議球迷入場遵從衛生守則，但未有強制球迷入場時須佩戴口罩。（資料圖片／Getty Images）

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英超賽會早前宣布，由今周賽事起，取消兩軍球員與球證在開賽前的握手儀式，減少球員與球證有太多接觸，並直至另行通知，而其他開賽前的安排則一切如常。

另外，英超在官方網站建議入場球迷需要遵從不同的衛生守則，防止病毒在球場內大幅度傳播，當中包括勤洗手﹑在打噴嚏或咳嗽時以紙巾掩蓋口鼻及避免觸摸眼晴、口和鼻等。賽會又呼籲在14日內曾赴疫情嚴重地區的球迷，盡量不要入場觀戰，但並未有建議球迷入場時佩戴口罩。

英超賽會決定由今周起取消賽前握手儀式。（資料圖片／Getty Images）

不少英超球會亦採取不同的措施，希望阻止球員受感染，修咸頓早前禁止麾下不能與球迷作任何交流，握手﹑自拍與簽名悉數在這段時期禁止；紐卡素主帥布魯士亦暫停與球員在早上握手的傳統。

領隊與球員的擊掌畫面，或許在最近將大大減少。（資料圖片／Getty Images）

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