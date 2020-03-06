中國首位奧運金牌男泳手孫楊因破壞國際泳聯（FINA）委託的突擊藥檢，被國際體育仲裁法庭（CAS）重罰停賽8年；孫楊已表明為保運動員生涯發動終極一擊，已向瑞士聯邦法院上訴。 孫楊在聽證會中一直以藥檢人員未具有效資格，堅持要取回交出的血液樣本，最終其保安鎚擊容器，他親自撕毀已簽名的藥檢文件，令藥檢未完成。 那夜的起承轉合，大錯的來龍去脈，仲裁團判辭花費78頁着墨。

2018年9月4日晚上10時，浙江省杭州市。

國際藥檢管理機構（IDTM）受國際泳聯（FINA）委託，執行賽外藥檢。一行三人包括女藥檢官、女抽血助理及男藥檢助理，造訪孫楊家中，向孫楊抽取血液及尿液樣本。孫楊與母親楊明當時在家，認出女藥檢官曾為他執行藥檢。3人各自出示證明文件，藥檢官出示IDTM的證件及FINA授權信；抽血助理出示初級護士特殊技能證明，男藥檢助理則出示政府發出的身份證。孫楊起初就身份證明文件提出問題，未有爭議，繼而簽署藥檢文件，提供兩份血液樣本，讓藥檢人員把血瓶放入特製玻璃容器。

此時，孫楊發現男藥檢助理向他拍照，質疑行為欠專業，事情急轉直下，爭辯由此而起。

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孫楊接受賽外藥檢時，母親楊明亦在場，她在藥檢案中的角色不僅於此。（資料圖片／路透社）

孫楊要求再次查看男藥檢助理的證明文件後，認為其擔任藥檢人員的授權不足，藥檢官遂同意中止男藥檢助理的工作。惟藥檢小組再沒有其他男性，無法取得尿液樣本。此時，孫連帶質疑其餘兩人的資格，遂電召團隊中人查詢。其主任醫生巴震到場後，再打電話向上司韓照岐及中國泳隊領隊程浩商討，認同藥檢官的文件不合規定，不能讓她帶走血液樣本。

孫楊在聽證會上指摘藥檢人員的授權文件不充足，且行為不專業。（新華社）

藥檢官曾警告取回血液樣本等同違反藥檢，後果嚴重。惟孫楊決意取回樣本，女抽血助理結果交出容器。藥檢官表明不能留下IDTM的物品，孫楊就指示一名保安打破容器，取回血液樣本交給巴震，讓藥檢官取走「殘骸」。孫楊更當場撕毀藥檢文件，是次賽外藥檢宣布失敗。

事件通報至FINA，大難臨頭卻全身而退，孫楊以藥檢人員未具充足授權為由「甩身」。FINA與國際體育仲裁法庭，有何不同？

孫楊拒絕藥檢事件獲FINA裁定無問題，出戰光州世錦賽奪得兩金，但此時已準備與WADA在上訴對幹。（Getty Images）

【孫楊藥檢案判辭解讀系列】

（二）能夠說服FINA的理據 為何不攻自破？

（三）藥檢人員6度被騷擾 孫楊母親的角色是什麼？

回顧孫楊十大爭議事件（點圖放大）