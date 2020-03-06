【英足總盃】連格疑似背脊建功　蘇斯克查向球員發最後通牒

在曼聯被受批評的翼鋒連格，在英格蘭足總盃16強終有「貢獻」，勞基梳爾起腳射中連格的背部折射入網，連格更一度認為是自己的入球。 主帥蘇斯克查在賽後表示麾下需要拿出一定的表現，才可有機會取得出場機會，疑向連格等狀態一般的曼聯球員施壓。

曼聯在英格蘭足總盃16強作客打比郡，結果由勞基梳爾建功，加上新兵恩哈路梅開二度，以3球輕取朗尼在陣的打比郡，順利晉級最後8強，將與擊敗熱刺的諾域治爭入4強。曼聯自1月底後，在各大賽事連續9場不敗，錄得6勝3和的戰績。

勞基梳爾攻入效力曼聯以來的第二個入球。（路透社）

蘇斯克查帶領的曼聯，在各大賽事連續9場不敗。（路透社）

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紅魔鬼左閘勞基梳爾在今仗表現活躍，取得他在曼聯的第二個入球，亦間接造就恩哈路建功。梳爾的首個入球亦有幸運成份，他在起腳時省中連格的背部改變方向，反而收死打比郡的門將打開紀錄。

雖然是因連格改變方向而入球，但賽會仍將入球當作是梳爾建功。不過，連格在入球慶祝看似是認為入球者是自己一樣，該名英格蘭守衛在賽後受訪時表示，這個入球絕對是歸他，「雖然入球是省中他（連格）而建功，但這個的確是我的入球，當時皮球不停轉動，所以我難以射中，幸好帶點幸運成份入球。」

兩名疑似入球者梳爾及連格一同慶祝入球。（路透社）

梳爾的射門省中連格的背部入網。（Twitter截圖）

連格的疑似入球片段：

連格失寵 上陣機會大減

曼聯在今年冬季轉會窗中，終於成功羅致葡萄牙國腳費南迪斯，而該名前士砵亭在短短一個月已在球隊奠定主力的位置，並隨即成為球隊1月最佳球員。

費南迪斯加盟後，連格與另一中場安達斯彭利拿（Andreas Pereira）在曼聯的位置大受影響。連格今季表現低迷，至今在球季中僅曾在足總盃及歐霸盃各建一功，並在英超超過一年未有錄得任何入球及助攻，他在費南迪斯來投後，僅在聯賽後備上陣一仗，更有兩場未被列入大軍名單。

連格在今仗面對前隊友朗尼亦踢得十分吃力。（Getty Images）

主帥蘇斯克查在足總盃晉級後表示，他並不會不斷向落選的球員解釋原因，並希望他們自我反省，以更佳的狀態示人，「我並不會為未能上陣的球員感抱歉，因為他們需要以狀態說服我，在下場賽事重用他們，我不能夠每仗亦向不同球員解釋落選的原因。若果我開腔警告他們後，再下一個決定可能就是請他們離隊。」

蘇斯克查警告表現差的球員，若果未有改善或無得留底。（路透社）

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