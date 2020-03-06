中國首位奧運金牌男泳手孫楊因破壞世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，被國際體育仲裁法庭（CAS），上月底被重罰停賽8年。 孫楊以藥檢人員未具有效資格為由，要取回血液樣本，看法獲 FINA禁藥審裁組認同，CAS仲裁組卻不表認同，一致裁定孫楊有罪，78頁判辭詳列兩次裁決的理據。

孫楊在庭上爭議國際藥檢管理機構（IDTM）委派的3名人員未具充足授權文件，並無資格提取藥檢樣本，藥檢已不成立，取回血液樣本並沒問題。FINA知悉事件後裁定孫楊無罪。

FINA知悉藥檢失敗後一個月，轄下禁藥小組要求孫楊就拒絕提交樣本及拒絕藥檢解畫，及後收到孫楊一方的詳盡書面解釋後，於2019年1月裁定孫楊無罪。小組指「官式文件」須證明取樣機構、藥檢人員及負責向哪位運動員執行藥檢任務。但案中執行賽外藥檢的女藥檢官，沒提供IDTM授權女抽血助理及男藥檢助理文件，僅口頭知會孫楊有兩名助理同行，並不合乎「官式文件」的要求。

FINA站在孫楊一方，認為是賽外藥檢人員犯錯。（新華社）

此外，FINA指男藥檢助理偷偷向孫楊拍照，行為極不恰當，欠缺專業意識，自然令孫楊拒絕與他接觸，尿液取樣亦無法繼續。FINA指上述種種顯示，ISTM人員的行為不符《國際測試及調查標準》（ISTI），就算取得血液樣本，亦變成醫療廢物。

孫楊一方曾要求中止聆訊

判辭記載FINA的初審結果，如跟孫楊站在同一陣線。當WADA於同年2月14日向CAS提出上訴，身為答辯方的孫楊開始展開法律戰。FINA身為與訟一方，大多同意孫楊的法律行動。如孫楊曾要求CAS宣布WADA存入上訴文件逾時而宣布案件中止、分案審理，甚至因有證人拒絕作供而要求暫停案件，FINA均表同意。

孫楊在2014年初犯禁藥事件，FINA知悉後不作追究。（資料圖片／Getty Images）

WADA副總監供辭起關鍵作用

孫楊堅持藥檢人員的授權文件不充足，在WADA向CAS提出上訴的聽證會中，指3名藥檢人員到訪時沒有各自表明身分，女藥檢官只展示了一般授權信，沒有出示標明各藥檢人員名字的特定授權信。CAS法官團顯然不認同此舉有違ISTI，直言不認為ISTI強制要求藥檢官出示特定授權信。WADA副總監坎普（Stuart Kemp）的供辭相當關鍵，他指出特定授權信或許是理想做法，但一般授權信已經足夠。

而孫楊作供內容，有一點相當致命。他稱2012年起接受IDTM共59次賽外藥檢，回應仲裁團提問時稱在這些藥檢中，藥檢人員出示文件與資歷，但未有提及特定授權信。仲裁團坦言IDTM執行藥檢過萬次，從來只出示一般授權信。若然不合規則，則以往的藥檢全部有問題，孫楊一方對此問題未有提供答案。

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孫楊指藥檢人員要出示特定授權信，但過去的同類藥檢中從未提及見過此信。（資料圖片／路透社）

仲裁團承認，不能排除藥檢人員在表明身份過程中嚴重犯錯，如有則相當罕見。且運動員遇有懷疑，並非拒絕藥檢，而應該完成取樣後盡快提出抗議，「他們知道不應私自處理，否則後果嚴重」，更引用FINA原審判孫楊無罪的判辭內容，印證運動員應該遵從藥檢，「當問題複雜而充滿爭議，押上整個運動員生涯以尋求正確，是一場愚蠢的豪賭」。

仲裁團終裁定孫楊沒有充分理由，阻止藥檢官帶走血液樣本，觸犯拒絕藥檢罪，並考慮孫楊有前科，理應更小心避免再犯，重判他停賽8年。

孫楊要維權，已向瑞士聯邦法院提出終極上訴，冀推翻停賽令。（Getty Images）

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孫楊禁藥事件簿（按圖放大）