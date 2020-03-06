聽證會之上，孫楊侃侃而談，為自己申辯，數藥檢人員的不是，又傳召醫生與領導作供。上訴方世界反禁藥組織（WADA）亦傳召證人談及藥檢程序，偏偏不見本案關鍵證人現身。 藥檢三人組沒有現身聽證會，各以其他方式作供。部分人因遭受恐嚇而不敢「蒲頭」，前後6次，橫跨聽證會。法庭一再命令各方不得騷擾證人，過後仍有騷擾報告，當中部分與孫楊母親楊明有關。

據CAS頒下詳細判辭，WADA先後6次提出藥檢人員被騷擾，曾有人表示擔心「身家性命財產」。

孫楊母親楊明愛兒心切，案中出庭作供，聽證會後公開呼冤。（資料圖片／路透社）

第一回：2019年6月20日

WADA向CAS提出上訴後，與孫楊及FINA處理法律程序，準備聽證會。孫楊一方提出證人列表，同時要求WADA傳召3名藥檢人員出庭作供，否則法庭應對他們的供辭適當地「減分」。不過，WADA在上訴摘要中首次提到有證人受恐嚇，孫楊一方確認楊明曾接觸女抽血助理及男藥檢助理，以求「搜集案件資訊，尋求他們協助」，但不是恐嚇。

第二回：2019年6月24日

WADA呈交女藥檢官及女抽血助理的供辭指，孫楊的助手接觸他們後，「擔憂自身、經濟及家人的福利」，更表明憂慮在案件作供後，會被孫楊相關人士及支持者報復。WADA要求法官團發出命令，禁止孫楊、其家人、律師或相關人士接觸藥檢人員，否則難望他們現身作供。

國內龐大「粉絲」群，不少隨孫楊出賽去支持，事後繼續撐到底。圖為光州世錦賽的「孫粉」。（Getty Images）

第三回：2019年9月19日

與訟各方此時已向女藥檢官視像取證，正安排以類似方式向女抽血助理取證。WADA又報告女抽血助理受恐嚇，相信來自與本案有密切關係的人士，意欲影響她作供。法官團早前已要求各方保密案件資訊，今回則發出命令，禁止各方騷擾證人，否則會作適當衡量。

第四回：2019年10月30日

距離聽證會尚餘半個月，WADA再次報告女抽血助理受騷擾，事緣其個人資料被外泄，相信意在影響她與男藥檢助理作供。孫楊一方及FINA翌日否認有關，法庭僅重申要求各方保密。

女藥檢官及女抽血助理，在11月15日公開聽證會之前，分別以視像方式作供。男藥檢助理一直僅提供書面供辭，直至聽證會前夕才表示願意作供。法官團指多月來邀請男藥檢助理出庭不果，快將開庭又突然現身，態度搖擺不定，決定不接受他出庭。

孫楊在上訴聽證會首先出庭作供指藥檢人員的授權不足，該三人全部沒有出席作證，證供以其他方式呈上。（資料圖片／美聯社）

第五回：2019年12月5日

聽證會在網上直播，完結後約半個月，WADA質疑孫楊一方違反法庭命令。WADA報告，孫楊母親楊明公開片段，拍攝到女藥檢官及女抽血助理的容貌。而且，有孫楊一方人士，聯絡女抽血助理任職醫院的管理層，要求與她會面。法庭四天後通知與訟各方，若事件屬實，即違反法庭命令，仲裁團有權自行斟酌影響。

孫楊在聽證會稱手上有事發時的片段，他於事發後公開，畫面攝得藥檢人員的容貌，惹來投訴。（資料圖片）

【孫楊藥檢案判辭解讀系列】

（一）藥檢過程細節全記錄 一個動作惹起孫楊抗議

（二）能夠說服FINA的理據 為何不攻自破？​

第六回：2019年12月20日

WADA懷疑孫楊在社交媒體的貼文，對女藥檢官帶有恐嚇及報復成分。孫楊否認，稱貼文沒有提及女藥檢官的名字，沒有違反法庭禁令，且WADA提供的貼文英譯版本不正確。

孫楊禁藥事件簿（點圖放大）