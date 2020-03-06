【英足總盃】恩哈路建兩功顯功架　蘇斯克查：他是準備獵食的鯊魚

「他在禁區內就像一條準備獵食的鯊魚般銳利！」 曼聯在足總盃16強輕取打比郡晉級，由冬季轉會窗「壓哨」來投的借將恩哈路，今仗梅開二度成為贏波功臣，蘇斯克查賽後盛讚該名尼日利亞鋒將為前線帶來與別不同的元素。

在冬季轉會窗最後一日從中超的上海申花外借至曼聯的恩哈路，雖然未曾在英超為曼聯取得「士哥」，但該名前屈福特前鋒在歐霸賽場取得首球，今仗擔正攻堅，全場一共5次埋門，其中4次亦中目標，並攻入兩球。

恩哈路在上半場末段接應勞基梳爾的傳送，在3名守衛夾擊下仍可找到空間起腳建功。該名尼日利亞前鋒在下半場與馬達一次「撞牆」配合後近射被擋出，隨即再加一腳，梅開二度，累積為曼聯攻入3個入球。

恩哈路在今仗擔正攻堅並梅開二度。（路透社）

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在盧卡古離隊後，曼聯一直欠缺一名正中鋒的球員，而恩哈路正好彌補曼聯的不足。同樣前鋒出身的主帥蘇斯克查對恩哈路有非常高的評價，「他（恩哈路）就像一條準備獵食的鯊魚，四圍游尋找機會，而他的銳利或許可以傷害對手，他的攻門攻門通常也中目標，馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特也要向他學習。」

上陣6場﹑共232分鐘，攻入3個入球，蘇斯克查對恩哈路的效率相當滿意，而他能否在短短6場中贏得一紙曼聯的長約呢？蘇斯克查表示一切皆有可能，「他在場上很短的時間亦可找到機會，正如上仗對愛華頓的近射，他正正是球隊所需要的可靠射手，他會否在夏天正式來投，如今言之尚早，但所有可能性也有可能。」

蘇斯克查對恩哈路表現讚不絕口，或在夏天將他留在隊中。（路透社）

除了蘇斯克查盛讚外，另一曼聯名將里奧費迪南亦表揚恩哈路的表現遠勝於預期，「恩哈路成為球隊反擊的前點，可以分散拉舒福特或馬迪爾的注意力，為球隊帶來更多不同的進攻板斧，而他亦為對方防線帶來頗大的壓力。」

恩哈路為曼聯鋒線帶來更多的衝擊。（資料圖片／路透社）

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