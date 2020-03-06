【東京奧運】桃田賢斗車禍後首公開露面　目標不變劍指金牌

羽毛球男單頭號球手桃田賢斗，1月在馬來西亞遇上嚴重車禍後，今（6日）首次公開會見傳媒。 桃田憶述意外時正在車上睡覺，對意外完全沒準備。至於早前指視線出現重影，他表示已經好轉，繼續以東京奧運金牌為目標。

桃田今日黃昏在東京召開記者會，交待現狀，為1月於吉隆坡遇上車禍受傷後首次會見傳媒。從相片所見，桃田雙眉之間留下一條近乎垂直的疤痕。桃田憶述事發在清晨乘車前往機場時，他在車內睡着，不知發生什麼事。惟記得事發後羽隊監督朴柱奉問道「還能打羽毛球嗎？好好治療的話，還能打的」。他又為意外中喪生的司機致悼。

桃田表示重影問題已經好轉，將繼續以東奧金牌為目標。（美聯社）

當地傳媒關心桃田的視力是否有異，緣於早前桃田重開練習時，視線出現重影，訓練立即停止。桃田表示意外後一天已出現重影，其後逐漸好轉，以為無大礙，未料仍然「有手尾」，幸現時已好轉，「手術後情况好轉。從未離開羽毛球這麼久，現在覺得，打球很開心。」他稱縱然很想重回球場，但為安全計仍未重開練習，不過不會放棄奧運，「一直為奧運進發，很多人給我鼓勵，現在仍然金牌為目標」。

桃田的眉心留有疤痕。（美聯社）

桃田續稱，一直擔憂身體能否回復至競技水平，負面情緒不時爆發，「好可怕，還見到重影便打不到；治不好怎麼算」，甚至想到放棄。不過，他想到一些往事便堅持下去，「想起以前有小學生到訪，他們給我的信，還有其他運動員鼓勵。」

桃田賢斗於大馬發生意外後留醫數天，返回日本時一直戴帽，遮掩傷勢。（路透社）

事發於1月13日，桃田奪得大馬公開賽男單冠軍後，與助教平山優﹑物理治療師森本昭福及一名英國的賽事工作人員前往機場，在高速公路遇上車禍。四人均受傷，包括桃田臉部多處受傷，而司機則喪生。桃田早前已表明考慮康復進度，放棄衛冕本年全英公開賽。

桃田賢斗前往機場時遇上交通意外，他與另外3人受傷，司機不幸身亡。（路透社）

桃田之外，日本在東京奧運有何衝金重點（點圖放大）