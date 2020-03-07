【東京奧運．拳擊】曹星如爭奧運資格免費直播　過關或撼世界冠軍

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香港「神奇小子」曹星如在2018年底宣布轉戰業餘拳壇，以爭取東京奧運資格為目標，這目標已在Rex眼前。

曹星如正身在約旦安曼出戰東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽，首圈輪空下，今日（7日）迎來第一仗，賽會為賽事提供免費直播。

曹星如在亞大區資格賽出戰男子羽量級（52至57公斤級），首圈輪空之下，今日的16強賽事迎來22歲塔吉克拳手Bakhtovar Sagizov。Bakhtovar Sagizov為2016年亞洲大學拳擊錦標賽（Asian University Boxing Championship）銅牌得主，由2017年開始，生涯5場業餘賽錄得1勝4負。

曹星如出戰資格賽直播：Olympic Channel Live

曹星如東京奧運資格賽首戰：

男子羽量級（52至57公斤級）16強

Bakhtovar Sagizov（塔吉克） Vs 曹星如（香港）

開賽時間：香港時間下午5：00展開（曹星如戰第10場）

曹星如將力爭奧運資格。（資料圖片）

若Rex擊敗Bakhtovar Sagizov晉級至8強，他的對手極有可能是2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克25歲拳手Mirazizbek Mirzakhalilov。

不過，若曹星如要奪得男子羽量級奧運資格，則必須成為資格賽20名拳手的最佳6名，意味若他能成功由8強出線，即可鎖定資格；若在8強落敗，則參加負方賽再爭餘下兩席資格。若然在亞大區資格賽未能出線，仍可參加5月13至20日在法國巴黎舉行的世界遺材賽，與其他在洲際資格賽落敗的拳手，一同爭奪餘下名額。

香港代表陳嘉華（左）出戰男子次中量級，在首圈負予新西蘭拳手出局。（Olympic Channel）

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