【英超】利物浦中場表親撞車誤傳死訊　經理人：頭部受傷無大礙

利物浦中場拿比基達（Naby Keita）復出前收到噩耗，表親艾馬美（Almamy Keita）在畿內亞隨當地乙組球隊出戰球季揭幕戰時，遇車禍喪生，事情峰迴路轉。 拿比基達為表親離世傷心之際，利物浦當地報章找到艾馬美的經理人，證實艾馬美逃過大難，正在留醫，情况穩定。

《利物浦迴聲報》（Liverpool Echo）聯絡上艾馬美的經理人Fella Sport Management，得到回應是艾馬美死裏逃生：「收到喜訊，艾馬美在生，正在留醫，情况穩定。他或許頭部受傷，仍待檢驗確認，但無大礙。」報章正向畿內亞足協回應。而當地一名體育記者Amadou Makadji亦在Twitter指9名遇難者中不包括艾馬美，他正在留醫。

基達大有機會在今晚對般尼茅夫一仗復出，賽前收到家鄉大車禍的消息，難掩傷痛。（Getty Images）

利物浦中場復出即聞靈耗 摯親慘成9死大車禍亡魂

車禍相當嚴重。（twitter）

拿比基達早前在社交媒體發放限時動態，悼念車禍死難者，「震驚、心碎」，其Instagram現時仍有一幅Twitter截圖，悼念死難者。事發於當地時間周四（5日），艾馬美所屬球隊一行，乘隊巴準備迎接本季聯賽首場賽事時遇上車禍，最少9死19傷。畿內亞足協發布死難者名單，包括艾馬美。畿內亞足總的社交網站最新公告指，9名遇難者的葬禮將於9日舉行。

9名球員在車禍中喪生。（twitter）

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利物浦在今晚早場出擊（點圖放大今周賽程）